Los vecinos de la Villa Mallea, donde vivían Diego y Brenda, no salen de su asombro. Es que a decir de dos vecinas, una de ellas tía del único detenido y padre de los dos hijos de la pareja, se trata de un hombre excelente y amoroso".

"Es un excelente chico, amoroso ,muy buena persona y servicial", dijo una vecina a la hora de describir Diego Álvarez.

"Se han dichos cosas terribles de este niño. No podemos creer que haya sido el. Puede ser hasta una trampa", deslizó una familiar del sujeto de 28 años.

"Hasta que no haya un ADN no se va a saber de quien es el cuerpo. Se hicieron rastrillajes brutales y no apareció nada, como puede ser que ahora aparezca", agregó la mujer quien además sostuvo que la joven se fue "por miedo".

La prueba de ADN será clave para revelar la identidad del cuerpo encontrado ayer y las pericias podrán determinar la causal de muerte y así encaminar la investigación que por estas horas tiene como principal sospechoso al marido de Brenda.