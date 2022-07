De terror. Así fue lo que le tocó vivir a una joven mamá el miércoles pasado en una vivienda de Villa Las Colminas en Pocito. Allí vivió una escena más de violencia por parte de su ex pareja, que esta vez fue mucho más allá. "Te mato a vos y después me mato yo", le dijo A.J..A. previo a encerrarla en la habitación junto a sus tres hijos, violarla y desmayarla por los golpes. El sujeto fue condenado este martes a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir que no irá a la cárcel.

Según se desprende de la investigación, la víctima mantuvo una relación de pareja durante 2 años con el imputado, y fruto de esa relación tuvieron dos hijos, M.A de dos años y T.B de 8 meses. La relación con el denunciado siempre fue conflictiva, con violencia verbal y física y con varias denuncias radicadas en la Comisaría de la Mujer que datan desde octubre de 2020. Pero no solo las denuncias contra A.J.A son por violencia, también en noviembre del año pasado Arroyo fue denunciado por su ex pareja, acusado de sustraerle dinero.

ANTECEDENTES

En noviembre último y mientras el sujeto cumplía con el régimen de visitas de sus hijos, la víctima denunció que le sustrajo los 18 mil pesos que había cobrado por la Asignación Universal de ambos pequeños. En esa oportunidad el sujeto aprovechó un descuido para sacar el dinero de la billetera de la mujer y cuando ésta se dio cuenta, su ex pareja ya había partido a casa de su madre. La denunciante fue en remis hasta la casa de su ex suegra en búsqueda del dinero y solo pudo recuperar 9 mil pesos. "Si mi hijo te hace esas cosas es porque has estado con otro pibe", le habría dicho la mamá del denunciado a la jovencita.

Pero la cosa no quedó ahí, porque la chica se fue a su domicilio y ese mismo día en horas de la siesta, el sujeto se hizo presente otra vez. Ella conversaba con una vecina en la puerta pero el hombre la obligó a entrar. La denunciante no quería ingresar a su casa mientras él le insistía: "entrá y hace dormir al niño". En eso la damnificada continúa hablando con su vecina y en un momento cuando le dio la espalda, el hombre aprovechó para tomarla del cabello y arrastrarla hacia el interior de la vivienda. La llevó al dormitorio y cerró la puerta con candado. Ella hizo dormir a los niños y luego el denunciado comenzó a insultarla y a darle golpes con un palo de escoba en la espalda, en los brazos y en las piernas mientras le expresaba: "Cuando me estabas gorreando no te dolía".

Sin límite alguno, el sujeto le dio un golpe en la cabeza con el palo, y la víctima se desvaneció. En la denuncia explica que el hombre le insistía: "Abrí tu Facebook en mi celular", "Dale, que te haces la desmayada", le habría dicho. Pasaron horas hasta que cerca de las 19.30 la mujer se despertó porque su hijo le pedía leche. Como no tenía encendedor, la víctima salió con la excusa de pedirle fuego a su vecina y aprovechó para escapar casi desnuda y corriendo, hasta una garita policial cercana, pidiendo auxilio. El 29 de diciembre, el denunciado no se presentó a la Audiencia y el Juez de Garantías resolvió postergarla para el 16 de febrero de este año, donde se ordenó la orden de captura para A.J.A.

ESCENAS DE TERROR

Hace una semana, el miércoles 29 en horas de la noche, el hombre llegó a la casa de su ex pareja en Villa Las Colminas. El sujeto se encontraba con amigos consumiendo drogas y bebiendo alcohol. En un momento dado Arroyo le entrega dinero a la denunciante, y la mujer lo deja en su billetera arriba de la mesa pero a los minutos el dinero desapareció. A los minutos, el denunciado cerró las puertas con pasador y quedaron todos adentro de la casa, luego metió a la denunciante y a sus hijos a la habitación y cerró la puerta con pasador.

Al día siguiente (el jueves 30), en horas de la mañana el denunciado comienza a reclamarle a la víctima el dinero, y en ese momento le muerde la mejilla izquierda y le impide llevar a su hijo a la escuela, por ningún motivo la deja salir. La denunciante intentó salir con la excusa de ir al baño pero el hombre no la dejaba, la tiraba a la cama y cerraba la puerta de la habitación. En todo momento el denunciado se quedó en la cocina y con la música con volumen alto, de manera que si la mujer gritaba pidiendo auxilio, ningún vecino podría escucharla.

En horas de la tarde, mientras discutían dentro de la habitación y en presencia de los menores, el denunciado comenzó a golpear a la denunciante con cachetadas en la cara, le pegaba en las orejas, le colocaba su mano en la boca y nariz para asfixiarla. Luego la tiró sobre la cama, se le subió arriba y le colocó una colcha para que no pudiera respirar, intentando ahorcarla. La denunciante forcejeaba e intentaba sacárselo de encima, mientras sus tres hijos de 5, 3 y 1 año de edad, se encontraban al costado de la cama, llorando.

Seguidamente el hombre agarró a la mujer por el cuello con ambas manos y le manifestó "Vas a salir de acá pero muerta". El denunciado se encontraba ebrio y drogado, y comenzó una discusión por celos, manifestándole que si le gustaba estar con otros hombres, primero iba a estar con él, que iban a tener relaciones sexuales delante de los niños, la denunciante se negó y el sujeto le rompió una remera que tenía puesta dejándola desnuda en la parte superior de su cuerpo y delante de sus hijos. El agresor intentó bajarle la calza pero la denunciante lo evitó. "te voy a matar y después me voy a matar yo", le dijo previo a pegarle una patada en la vagina que provocó a que la mujer se desmayara.

La escena, delante de los tres pequeños, era de terror. A los minutos, la joven despertó mientras el menor de 3 años le decía: "¿Mamá estás muerta?".

Al notar la situación, el sujeto rompió una botella de cerveza que estaba a un costado de la cama, la rompió, provocando que saltaran vidrios y provocandole cortes en la muñeca izquierda. No conforme con eso, el hombre la levantó a la víctima de la cama, tomándola del cabello, y comenzó a levantar los colchones buscando el dinero. El alivio para la mujer llegó cuando el sujeto comenzó a sentirse mal, fue ahí que ella salió corriendo a la calle desnuda, con la mala suerte que A.J.A se repuso y fue detrás, la atrapó y la arrastró de los pelos hasta la casa. Los vecinos observaron la situación y llamaron a la Policía que de inmediato se hizo presente en el lugar terminando con la pesadilla para la joven mamá.

NO IRÁ A PRISIÓN

Este martes, en juicio abreviado, el sujeto fue condenado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional (sin encierro) por resultar autor penalmente responsable del delito de Hurto Simple, Privación Ilegítima de la Libertad (dos hechos), Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo (dos hechos), Abuso Sexual Simple y Amenazas en Concurso Real y en calidad de Autor. Además, deberá cumplir con distintas reglas de conducta y no podrá acercarse a la víctima de ninguna manera.