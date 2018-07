El lugar del crimen. Allí William le clavó un cuchillazo a su hermano.

"¿Por qué me "gorreaste"? Te voy a matar hijo de p...". Eso le dijo William Paredes (22) a su hermano Cristian (27, apodado "Bichito") antes de asesinarlo de un cuchillazo en la espalda. "Porque soy un chino de huev... y pantalones", le había respondido el mayor antes de recibir ese puntazo letal, contó una hermana.



El crimen que conmociona a todo 25 de Mayo ocurrió en la tarde del pasado domingo, en el fondo de una vivienda ubicada sobre la calle 4, frente al cementerio municipal.



Al parecer, la relación de ambos estaba caldeada porque William se había enterado que su hermano se mandaba mensajes por Whatsapp con Ana Ochoa, su pareja, con quien vive en Villa Santa Rosa. También había llegado a sus oídos el rumor de que habían tenido un encuentro íntimo. Y eso lo tenía furioso. Pero nadie se imaginó que todo iba a terminar en un asesinato. Fue cuando estaban festejando el cumpleaños de un sobrino, en la casa de su padre. "Estábamos tomando chocolate cuando de un momento a otro William le dijo a Cristian que quería hablar con él afuera. Allí lo invitó a pelear. Empezaron a agredirse con palabras. Me metí yo y les dije que la cortaran, pero "Willy" me tiró para la orilla, sacó el cuchillo de la cintura y se lo clavó en la espalda", dijo la mujer.



Después de eso el agresor escapó en su moto, pero fue detenido por la Policía horas más tarde.



¿Lo tenía planeado? "La mujer de William me dijo que andaba con ganas de meterle un puntazo al "Bichito". Yo le dije que se lo llevara, pero no me hizo caso", sostuvo otra de las hermanas Paredes.