Un joven de 25 años fue asesinado en el Gran Mendoza delante de su novia por delincuentes que lo atacaron cuando pretendieron robarle una mochila con 500 mil pesos con la que iba a comprar una moto que había acordado por las redes sociales, informaron hoy fuentes policiales.



Se trata de Ángel Yerdeo (25), quien fue con su novia a comprar una moto a la calle Pablo Neruda y 1 de Mayo del barrio La Favorita, una zona conflictiva por casos de inseguridad de la ciudad, donde supuestamente había pactado la entrega del dinero por la compra de la moto.



Sin embargo, al llegar, el presunto vendedor no se encontraba en la zona y se retiró, pero a los cien metros de esa dirección fue sorprendido por delincuentes que lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de una mochila donde llevaba alrededor de 500 mil pesos.



La novia de Ángel contó luego que todo sucedió cuando ambos caminaban hacia "una casa ubicada a frente a la Plaza Aliar, al domicilio de un tal ‘Facundo’", con quien la víctima había pactado la compra de una moto a través de la red social Marketplace, de Facebook.



“Al llegar golpearon la puerta y desde la casa les dijeron que ahí no vivía ningún Facundo y al retirarse del lugar, a unos 100 metros, fueron abordados por dos sujetos quienes intentaron sustraerle la mochila a la chica, indicó hoy una fuente policial.



Según el relato de la novia, la víctima salió en su defensa y recibió un disparo en el pecho, sin que el atacante ni su acompañante lograra sustraer la mochila con el dinero.



Los autores escaparon de la zona y todavía no fueron detenidos.



"Por lo que dijeron, son del barrio", contó esta mañana un vecino de la zona.



Yerdeo fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Centro de Salud N° 300 en estado grave, y falleció a causa de las heridas de arma de fuego en el esternón.



Yerdeo había contactado previamente a una persona a través de Facebook porque le interesó una moto que estaba publicada para la venta.



Luego de chatear con el supuesto comprador, quien se presentó como "Facundo", acordaron el precio y el lugar donde iban a hacer la transacción.



Intervino personal de la Oficina Fiscal 2 y Andrea Lazo, de la Fiscalía de Instrucción Nº21 de Homicidios.