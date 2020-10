La madre de Alan, el niño del accidente con el tren en Albardón, ayer lloraba desconsoladamente. "Mi hijo no sabe que le faltan los piecitos, tengo un dolor tan grande en el corazón, me parte saber que de por vida va a quedar así", dijo a este diario Viviana Vargas desde el Hospital Rawson, donde pasado el mediodía, pese a todo, recibió una buena noticia: el chico dejó la Terapia Pediátrica y ahora continúa con la recuperación en una sala común.

Alan Valentín Tejada (13) acabó con los pies mutilados tras colgarse de un tren en marcha, resbalar y ser arrastrado por la formación, que le molió el pie izquierdo y le arrancó la mitad del otro. "Él no se ha dado cuenta y nos han dicho que van a venir los psicólogos a prepararlo para decirle que le faltan los pies. Él me ve llorar y me pregunta qué me pasa, yo la verdad no sé qué decirle", agregó la madre.

El accidente ocurrió a eso de las 9.30 del último martes, en Recabarren y las vías del ferrocarril en La Cañada, Albardón. La hipótesis es que Alan intentó subirse a uno de los últimos vagones de la formación, con tan poca suerte que se resbaló, se enganchó entre los hierros del pesado vehículo y fue arrastrado unos 50 metros antes de ser despedido, con los pies destrozados.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo había ordenado demorar a los dos maquinistas que guiaban la formación de la firma "Trenes Argentinos". Pero por la tarde del mismo día fueron puestos en libertad. El hijo de uno de ellos, de apellido Herrera, reveló que su padre "está con una tristeza muy grande por lo ocurrido". La Policía interceptó la formación recién en San Martín, puesto que los maquinistas en el momento no advirtieron lo que había pasado con el niño, según declararon.

Una vez que la ambulancia llegó al Hospital Rawson, alrededor de las 11.40, Alan fue inmediatamente operado. Ahora se encuentra fuera de peligro y lúcido. Lo que el equipo médico espera es que el organismo reaccione de manera favorable y que no presente infecciones en la zona.

Para ayudar

La familia del pequeño Alan necesita ayuda porque atraviesa una dura situación económica desde hace un largo tiempo. Necesitan dinero para costear los viajes al hospital, además de mercadería. Quien desee colaborar con la familia, debe llamar al 2645471472.