El golfista Ángel "Pato" Cabrera fue denunciado hoy nuevamente ante la justicia de Córdoba por parte de su primera exesposa, quien lo acusa de amenazarla telefónicamente, aparentemente desde Estados Unidos, donde estaría viviendo desde al menos hace cuatro meses y es buscado ya que tiene pedido de captura por otras causas relacionadas a la violencia de género.



"Te voy a cagar matando. Me voy a tomar un jet, te voy a cagar matando y me cago en todos los jueces", habría dicho el deportista oriundo de la localidad cordobesa de Villa Allende a una de sus anteriores parejas, según consignó el sitio local Cba24n.



La denuncia de la mujer fue radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar Nº 3, a cargo del fiscal Cristian Griffi.



Cabrera transita el cuarto mes como prófugo de la Justicia local, al ausentarse sin autorización a los Estados Unidos para participar en un torneo a poco tiempo de enfrentar un juicio por violencia de género, por lo tanto se mantiene el pedido de ubicación a Interpol para su detención internacional, manifestó hoy uno de los abogados de la causa.



El golfista debe enfrentar un proceso de enjuiciamiento en Córdoba sobre dos causas acumuladas por "lesiones leves calificadas y amenazas", y otra por "lesiones leves calificadas y hurto", denunciadas en 2017 y 2018 por su expareja, Cecilia Torres Mana.



"Se mantiene la notificación de alerta roja a Interpol para que sea ubicado, detenido y trasladado a la Argentina”, manifestó a Télam el abogado Carlos Nayi, representante legal de Torres Mana.



El letrado añadió que Cabrera “continúa prófugo de la Justicia. No se conoce dónde se encuentra, pero todo indica que estaría en algún lugar de Estados Unidos”.



Asimismo afirmó que el deportista, de 50 años de edad, “tiene rechazadas todas las instancias judiciales” tendientes a evitar la captura, por lo tanto “la notificación del alerta roja internacional ante la Interpol está vigente”.



Cabrera tenía prohibido salir del país sin autorización judicial, ausencia que fue advertida el 14 de agosto por el fiscal Griffi, porque no se había presentado a la sede judicial como debía hacerlo habitualmente en el marco de una resolución.



Dos días después, el fiscal Griffi tomó conocimiento que Cabrera no se encontraba en su domicilio de la ciudad de Villa Allende porque había viajado a Estados Unidos para participar de un torneo de golf, por lo tanto tramitó ante Interpol para que sea ubicado y capturado.



Trámite similar realizó ante la Interpol la fiscal, Laura Battistelli, a cargo de sostener la acusación en el juicio que debe enfrentar el ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009.