La jueza de Garantías, Verónica Chicón, resolvió ayer dejar preventivamente preso por 20 días y, a la vez, inhabilitó por 3 meses para manejar automotores al militar retirado Walter Alberto Rojas (55), mientras Fiscalía lo investiga (tendrá 6 meses) como supuesto autor del homicidio culposo agravado ("por darse a la fuga", según los pesquisas), del jovencito Juan Pablo González (17), ocurrido alrededor de las 22,15 del lunes pasado en Ruta 40, entre Aberastain y la calle Mendoza Vieja, en la zona de Colonia Fiscal, Sarmiento. Esa noche, Rojas, su esposa y su hijo habían estado en un velorio en Media Agua y volvían a su casa de Rawson. La víctima, iba en moto a la casa de sus abuelos. Ambos transitaban hacia el norte por Ruta 40.

Así, la magistrada compartió los argumentos del fiscal coordinador Iván Grassi y los ayudantes fiscales Mariano Carrera e Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales), sobre la hipótesis de que Rojas puede darse a la fuga y poner en peligro el proceso, pues ayer le atribuyeron escapar de la escena (allí quedaron restos del auto) luego del choque letal.

Tal como anticipó este diario, Rojas negó haber cometido la tragedia y haberse fugado. Aseguró que cuando sobrepasaba un camión vio algo que brillaba en el asfalto, que su hijo le dijo que era una moto y él dio el volantazo hacia su izquierda, embistiendo solamente los separadores viales para luego detenerse, cruzar algunas palabras con un camionero y seguir.

"Fiscalía intenta forzar los hechos. No hay testigos de la mecánica del siniestro... esta causa no tiene ni pie ni cabeza respecto del señor Rojas", dijo a su turno el defensor Leonardo Miranda, quien remarcó que no era necesario dejar detenido a su cliente porque no se fugó y siempre colaboró. Y porque, de ser culpable, el vehículo hubiera presentado mayores daños si hubiera impactado al chico o eso se hubiera demostrado con el hallazgo de restos biológicos (sangre, tejidos, cabellos) en el auto de Rojas, un Citroën C3 Aircross, cosa que no es así porque ayer se levantaron cinco muestras y todas dieron negativa para restos humanos, indicó. Ahora, buscará que un Tribunal de Impugnación deje libre a su cliente.