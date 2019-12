Lugar. El golpe fue en Los Morrillos, donde en el 2017 ya habían sufrido un robo de equipos valuados en aquel momento en $650.000.

Fue un golpe presumiblemente estudiado, según la víctima, pues dijo que en los videos de las cámaras de seguridad se puede ver que los al menos tres delincuentes actúan "como si supieran a qué iban, no se los ve dudar nunca". Esteban Vázquez (44) está indignado porque le robaron 9 televisores LED 50" Noblex, valuados en unos $300.000. Los había adquirido hace un año y medio y ahora tiene un gran problema porque tiene que salir a conseguir unos nuevos para cumplir con los servicios contratados por sus clientes. La víctima se dedica a organizar eventos y el último fue una fiesta de egresados en el salón Los Morrillos, en Santa Lucía. Los ladrones aprovecharon que en el lugar quedaron los televisores y entre las 5.30 y las 6.30 entraron y se los llevaron.



Lo misterioso es que el casero del lugar dijo que no vio nada. Que no les hizo falta forzar una puerta lateral para ingresar por allí. Y que la alarma casualmente no estaba activada o no funcionaba, dijo Vázquez.



No es el primer ataque en Los Morrillos: en abril de 2017 ladrones se llevaron equipos valuados en aquel momento en $650.000.