Motochorros sorprendieron a "Rolo" Sartorio, cantante de La Beriso, a la salida de un banco en Avellaneda y le robaron una mochila en la que llevaba una gran cantidad de dinero que acababa de retirar de la sucursal.

Rolando Cristian Sartorio extrajo efectivo de una sucursal del banco Santander, en avenida Mitre y España, en ese municipio del sur del Gran Buenos Aires. En Mitre y 12 de Octubre, a solo unas seis cuadras del banco, lo abordaron tres motochorros y le sacaron la mochila en la que llevaba una gran cantidad de dinero.

El líder de La Beriso hizo la denuncia en la comisaría 1ra. de Avellaneda. Ayer, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la seccional buscaban intensamente a los delincuentes.

"Estacionó frente a su casa. Se bajó y vinieron como cinco motos. Uno se bajó, lo agarró del cuello, lo tiró al piso y le robó la mochila", contaron allegados de Sartorio. Y sospechan que hubo un entregador.

"Alguien lo batió, evidentemente. No hay manera de que te roben a la 1 del mediodía en pleno Avellaneda y que sepa que tenés plata porque saliste del banco", dijeron.

"O te vendió alguien o estos son Dios. Otra no hay", agregaron sobre la precisión en la salidera bancaria.

En su cuenta de Instagram, el músico les llevó tranquilidad a sus seguidores. "Gracias por los mensajes, todo está bien", escribió, con una foto en la que se lo ve sentado en un sillón, relajado. Acompañó la publicación con la canción "Realidad": "Roban, matan y no pasa nada, ¿por qué será? / Hoy tratando de que te olvides, todo taparán / Sobra el hambre y vos no parás / Con tu pecado capital".

Clarín se comunicó con el músico y agregó algunos detalles, aunque prefirió no ser entrevistado en profundidad sobre lo ocurrido."Estoy bien, no me hicieron ningún daño físico", fueron las primeras palabras.

"No quiero hablar del tema, no voy a cambiar nada ¿Qué me van a devolver? Ya está. Es el sistema que vivimos. Hay que dar las gracias de que no pasó nada", expresó en relación a que no sufrió golpes ni heridas.

Consultado sobre si existen cámaras de seguridad en la zona, Rolo respondió que sí y que ya la policía trabaja sobre ese material para intentar identificar a los delincuentes. "Gracias por preocuparse", cerró.