María Yésica Catalini tenía 35 años, tres hijos (14, 10 y 2) y vivía en el Barrio Belgrano de Rawson. De ese lugar salió en la tarde del lunes sin saber que nunca más regresaría, pues en la esquina de Avenida España y Cecilio Ávila, a unos 300 metros de su casa, chocó muy fuerte en su moto contra una automovilista y su suerte quedó echada para siempre, pues sobre el mediodía de ayer murió en el Hospital Rawson, donde estaba internada con graves lesiones en la cabeza. María Yésica fue quien peor la sacó porque recibió todo el golpe. Iba acompañada por una hermana, Valeria (41), que sufrió también las consecuencias del impacto pero que se encuentra estable, aún en el Rawson. Y en medio de ellas iba la pequeña Cloe (2), hija de la víctima, quien por suerte ya recibió el alta.

Las tres se dirigían a un supermercado a comprar pañales para la nena y otras cosas. La Motomel 250 cc circulaba por España de Sur a Norte. La versión de los pesquisas indica que a la conductora no le dio tiempo de frenar cuando, al llegar a la calle Ávila, Zulma Orellano (53) giró en "U" con su Volkswagen Voyage. A esa mujer se le abrió ahora una causa por homicidio culposo (matar sin intención).

Los Catalini son conocidos en el ambiente del boxeo, deporte que a la víctima le fascinaba. Además de eso, en este último tiempo estuvo participando en una pequeña cooperativa textil, indicaron sus familiares.

La casa familiar era ayer por la tarde un mundo de gente. Estaban todos alrededor de "Doña Pocha" (Dominga Carmona), madre de la víctima y muy conocida en su barrio. "Cuando llegué al lugar estaba una hija por acá, la otra por allá, mi nieta por otro lado... la moto estaba con las ruedas para arriba... era terrible", alcanzó a decir la señora antes de romper en llanto. El segundo hijo de la víctima de inmediato se abalanzó a abrazarla, y eso para ella fue otra puñalada: "Mi amor, mi amor... esto es lo que va a pasar, ¿qué contesto yo ahora? ¿Qué le digo a este chiquito? No es fácil para mí, en estos momentos quisiera volar, volar y volar, no estar más acá, no sé si voy a tener las fuerzas para seguir". Su desgarrador llanto repercutió en el resto de los presentes, que no pudieron evitar llorar junto a ella.