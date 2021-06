El conductor de un auto que amparado en la oscuridad de la noche atropelló, mató y fugó es buscado desde la noche del domingo por personal policial. La víctima del terrible siniestro fue un humilde trabajador, papá de 4 chicos, identificado como Rafael Arnaldo Miranda Morales, de 28 años. Las primeras pistas daban cuenta que el supuesto involucrado era un Renault 12 que fue captado por las cámaras en la zona y el momento del accidente, por lo que era la única pista con la que contaban.

Este martes por la tarde, los pesquisas llegaron hasta un domicilio del barrio Foecyt, en Pocito, donde estaba el vehículo que sale en las imágenes. A prima facie, los investigadores no creen que sea el rodado porque no hay elementos a simple vista que indiquen que atropelló a alguien (abollón, marcas de sangre, ópticas rotas, etc), pero igual la Policía de San Juan avanzará con las pericias de rigor.

Cómo fue el accidente

Morales a eso de las 21:30 del domingo se bajó del colectivo -regresaba de una parroquia donde cuidaba coches para sumar unos pesos- frente al barrio Valle Grande, en Rawson. Caminó por calle Agustín Gómez hacia el Oeste, rumbo a su casa y a las 2 cuadras fue embestido desde atrás por un vehículo que continuó su marcha, sin que haga nada por detenerse, primero arrastrando el cuerpo y luego, una vez que se desprendió, enfiló a alta velocidad.