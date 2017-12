La escena del accidente fatal

Romina es hija de Carlos José Vargas (51), el motociclista que anoche se estrelló con la parte trasera de un camión que estaba estacionado en Calle 5 antes de San Roque, en Rawson, y reveló que la muerte de su padre creen que fue por la negligencia de un tercero.

La mujer contó a DIARIO DE CUYO que, según le dijeron testigos, el motivo por el que Carlos sufrió el accidente está atado a una maniobra imprudente de un auto que lo habría encerrado. El otro ingrediente que se suma es la falta de luz en la zona, presuntamente por un corte de energía que hubo alrededor del horario en que ocurrió el accidente fatal, las 22:35, según la policía.

Carlos José Vargas (51)

Pero ¿qué se sabe de ese vehículo que presuntamente lo encerró? "Es un auto que luego no frenó, no sabemos marca ni color y veremos que otros datos pueden aportar los testigos", indicó Romina. Y agregó "cuando lo encierra, él va contra el camión, dicen que no iba fuerte mi papá".

Había gente en el lugar porque varios fueron los que buscaron auxiliar a Vargas, que yacía en el piso, todavía con vida pero que a los pocos minutos falleció