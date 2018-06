Leila Rodríguez, la víctima

Otra muerte de una mujer que sacude la paz sanjuanina. Hace poco más de una semana era el terrible asesinato de Yamila Pérez, una joven mamá que fue desmembrada y desollada en El Mogote, en el departamento Chimbas. Ahora una jovencita, también madre, en Ullum.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir DIARIO DE CUYO, Leila Rodríguez tenía 24 años y tenía una hija de 3 que iba a jardín de infantes. Vivía junto a sus padres, sus dos hermanas y sobrinos, en una casa del Lote Hogar 55, en Ullum. Justamente en un descampado del barrio Margarita Ferrá de Bartol, frente a su Lote, es donde encontraron el cuerpo de Leila, tapado por ramas y pedazos de una vieja frazada.

Desde el entorno de la chica comentaron que era una persona que "no tenía problemas con nadie", le gustaba salir con sus amigos. no estudiaba y no tenía un trabajo fijo, "si aparecía algo, agarraba", dijeron.

Anoche la vieron por última vez y muchos de sus amigos se enteraron recién este miércoles al mediodía que Leila no aparecía y el tema ya preocupaba a su familia. La noticia corrió como reguero de pólvora en Ullum, al igual que el macabro hallazgo del cuerpo.