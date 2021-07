A un mes de la desaparición de Guadalupe Lucero (5) en San Luis, sus familiares realizaron ayer una multitudinaria marcha bajo la consigna "que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada", acompañados por vecinos, organizaciones sociales, la Iglesia y grupos feministas que reclamaron su aparición con vida. "A los que la tienen les pido que me la devuelvan, no me la pueden haber sacado, no hay motivos. Y espero que la policía y la Justicia cumplan el compromiso de jamás detener la búsqueda", expresó a Télam Yamila Cialone, mamá de la nena, antes de marchar. Por su parte el padre, Eric Lucero, se autodefinió como "muerto en vida" y explicó: "Es insoportable no saber dónde está mi hija, con quiénes está, qué está haciendo. Sigo esperando que me avisen que apareció sana y salva".