Cuatro personas murieron este sábado cuando viajaban desde Florencio Varela a Santiago del Estero para ver la final del Trofeo de Campeones entre River y Colón de Santa Fe.

El fuerte y fatal choque se dio en horas de la mañana en la Ruta Provincial 4, cerca de la localidad santafesina de Nelson.

Según precisó el diario El Litoral, las víctimas viajaban en una Renault Kangoo y chocaron contra un camión.

Tras el impacto, la camioneta se prendió fuego. Algunos vecinos intentaron sofocar el fuego, pero poco lograron.

Una mujer sobrevivió al accidente y fue trasladada al hospital José María Cullen. El primer parte médico indicó que sufrió una fractura de fémur y traumatismo cerrado de abdomen. Quedó internada y se le practicaban estudios.

Con el correr de los minutos se logró identificar la identidad de quienes viajaban en la Kangoo y se determinó que eran oriundos de Florencio Varela.

El camión, que transportaba pollos, según informó la web de la señal TN, era conducida por un hombre llamado Silvio, quien ante los medios dijo: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”.

Las víctimas fatales son una mujer, dos hombres y un nene de siete años.