Ayer por la tarde murió la mujer de 35 años que fue hallada en grave estado el viernes por la noche en la calle, en gravísimo estado al lado de su bicicleta. La policía todavía no sabe si fue víctima de un accidente donde participó otro vehículo que se dio a la fuga o cayó producto de las convulsiones que sufría a menudo.

Todo ocurrió en la noche del último viernes, sobre las 21, en Rawson, en un tramo de la calle Boulevard Sarmiento que fue calificado como los vecinos como "muy peligroso".

La víctima, llamada Sandra Roxana Aguirre, a raíz de las graves lesiones que sufrió quedó internada en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Rawson donde ayer pasadas las 18 murió.

Una de las hipótesis es que pudo ser atropellada cuando transitaba en su bicicleta por Boulevard Sarmiento en dirección al Este, metros después de pasar la calle Álvarez Condarco, en el interior de la Villa San Damián. En la Fuerza investigan si fue arrollada desde atrás por un automovilista que huyó sin brindarle asistencia. Esta versión se acuña en los dichos de algunos vecinos que vieron salir a toda velocidad a un auto color gris, supuestamente marca Ford.

El crudo relato de los testigos

"Eran como las 21, yo estaba adentro de la casa cuando escuché el estruendo y el grito de la mujer. Salí y la vi tirada en la calle. Tenía la cabeza destrozada, le brotaba la sangre, no creo que se haya caído. Yo quise hablarla pero no decía nada, no reaccionaba. Al ratito medio que reaccionó, dijo que le dolía la cabeza y que se quería levantar, pero no la dejamos", contó Carlos, un vecino que tiene su casa justo frente a donde ocurrió el episodio. Su pareja agregó que "la mujer hacía como un ronquido que se escuchaba desde lejos, nosotros creíamos que ahí ya se moría".