Todo empezó el lunes 26 de abril pasado, cuando la abuela de Shaira la llevó al hospital de San Cayetano con 41 grados de fiebre y dolor en todo el cuerpo. Según la denuncia de familia, los médicos minimizaron sus síntomas y la mandaron al psicólogo por "mañosa". Tenía 11 años y murió después de cinco días de agonía.

Si bien todavía no se conoció el resultado de la autopsia, los familiares sostienen que la menor habría muerto como consecuencia de una infección generalizada y la mala praxis de los profesionales que la atendieron. En medio de la conmoción y el reclamo masivo de justicia de los vecinos, las autoridades comunales abrieron una investigación interna y suspendieron provisoriamente al doctor denunciado hasta que se aclare el hecho.

El mismo día que Shaira ingresó por guardia con su abuela le hicieron un laboratorio que dio 20 mil glóbulos blancos en sangre y le mandaron un antiparasitario. “La nena se hizo encima del dolor y largo muchísimos parásitos. Ahí nos mandó a la casa porque solo eran parásitos para él”, contó su mamá, Soledad Torres, a Minuto Uno.

Pero después de varias horas la nena no solo no mejoró sino que empezó a sentirse peor y ya casi no podía moverse del dolor. Entonces volvieron al hospital y quedó internada. Un nuevo análisis indicó que tenía 12 mil glóbulos blancos en sangre y para los médicos fue un indicio de que estaba haciendo efecto el desparasitario que le habían recetado.

El jueves volvió a su casa por orden médica pero la fiebre no cedía y a la madrugada volvieron a la guardia. Ese día, recordó su mamá, Shaira "le pidió a la enfermera que la acompañe al baño y el doctor la mandó a una psicóloga porque insistía en que era mañosa".

Volvieron a internarla pero cerca de las 4 de la tarde del viernes 1 de mayo Shaira murió después de desearle un feliz cumpleaños a su papá, por última vez. "Salió el pediatra y nos dice: 'a mi me duele más que a ustedes'. Nos dijo el cínico'", relató Soledad.

De acuerdo al relato de la mujer, les entregaron el cuerpo sin papeles porque en el hospital no quisieron entregar la historia clínica. Este martes los vecinos de San Cayetano rompieron la cuarentena para marchar en reclamo de justicia.

Por su parte, el intendente municipal Miguel Gargaglione se reunió con la familia y horas antes se expresó públicamente sobre el caso a través de sus redes sociales. "Acompaño en el dolor a la familia Smoulenar-Torres" y se comprometió a colaborar “en la investigación sobre las causas de tal fatal acontecimiento", escribió.

