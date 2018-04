Ésta es la clínica donde la mujer contó que lo atendió Martínez

"Apenas leí en el diario cómo la tocó a esa chica, sin saber el nombre del médico, supe que era él. Me dio un escalofrío". La frase corresponde a N. Ch. (se preserva la identidad). La mujer de 33 años le relató a DIARIO DE CUYO una triste vivencia que, según aseguró, la tuvo en febrero de 2017 en una clínica privada 'La Salud' de Caucete con el mismo médico que hoy está en la mira, Carlos Hugo Martínez.

La mujer, con voz temblorosa, dio detalles de cómo se topó con Martínez. "Fui dos veces a atenderme con él, la primera vez fue una consulta normal y sólo me encargó una ecografía para confirmar el embarazo. Pero la segunda vez fue traumática".

Respiró hondo y contó lo que vivió. "Llegué por una infección, me dijo que me acostara y estando en la camilla, me tocó llevaba mi cuerpo contra sus partes íntimas", y agregó "lo hizo durante un rato con sus dedos porque la zona estaba seca, pero no entendía por qué hacerlo, yo hacía mucho que no iba a un ginecólogo y dudaba si era o no normal".

"Cuando terminó de hacerlo quedé nula, salí y estaba bloqueada", apuntó. La mujer, que tiene 3 hijos, empezó de a poco a consultarle a amigas y familiares para saber si era correcto lo que me había hecho. "Cuando se enteró mi hermano quería que lo denuncie", agregó.

Pero no queda ahí, porque sus sospechas se confirmaron cuando tuvo un control ginecológico. "La mujer me revisó normalmente y me animé a contarle, y ella me dijo que eso no era normal. Pero además cuando le dije quién era el médico me dijo 'no es por nada, pero ese médico no viene trabajando bien', pero jamás me imaginé todo lo que hoy se sabe", relató N. Ch..