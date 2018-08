Los 1.200 kilómetros que separan a San Juan con Buenos Aires no fueron impedimento para que muchos policías de la provincia sientan el impacto de haber perdido recientemente a dos colegas: las agentes Lourdes Espíndola (25), en Ituzaingó, y Tamara Ramírez (26), en Almirante Brown. Ambos hechos fue a manos de delincuentes.

En las redes sociales, principalmente Facebook, se multiplicó un mensaje en los muros de los policías sanjuaninos que apuntó a valorar la tarea que a diario ejercer y la cual les puede costar la vida.

El texto que pengan en los muros es el siguiente "Subo la foto, luego de 2 noticias, luego de 3 policías muertos, subo para demostrar, que aunque la mayoría dice "ahí va el rati, Que ortiva que sos, yo nunca sería vigilante"... estamos para ayudarlos, dejando lo más importante que un ser humano puede tener, que es la VIDA. Sonrío por que es mi pasión, no hay una mañana en la que me levante y piense que por ahí no vuelvo más a mi casa, pero también pensando que es lo más lindo del mundo tener un uniforme puesto, y demostrar que, aunque la sociedad se va degradando poco a poco, soy más feliz con la profesión, perdón, mejor dicho con la vida que elegí. Esto se lleva en el corazón. Ni el retiro, ni la muerte, por más penosa que sea, nos va a quitar el orgullo ser quienes somos "una delgada línea azul".

Todos los posteos fueron hechos bajo la etiqueta #NiUnPolicíaMenos