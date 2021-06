En las últimas horas, un hombre fue condenado a 2 años y 6 meses de prision de cumplimiento condicional, además de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, por lesiones leves agravas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género, además de privacion ilegítima de la libertad, amenazas y hurto.

Todo sucedió el pasado 8 de junio, cuando Elvio Gómez llegó a la casa de sus hijas con la intención de verlas. Su ex no lo dejó pasar porque anteriormente ya le había dicho que se las quería llevar y tenía miedo ya que sabía que con él no estarían a salvo.

A través de la ventana, el sujeto intentó convencer a las nenas pero no accedieron. En un descuido, Gómez ingresó por una puerta que se encuentra al costado de la casa.

Luego llevó a la mujer a una habitación y mientras le apoyaba un cuchillo en las costillas "te mato, no vas a llamar a la policía, vos me querés ver encerrado". La aberrante situación fue presenciada por las chicas y una de ellas no dudó en suplicarle. "Papá, no mates a mamá", le dijo entre lágrimas.

Ahí dejó el cuchillo y se fue a bañar. Cuando salió a buscar ropa, la mujer aprovechó para salir corriendo a pedir ayuda. Sin embargo, metros antes de llegar a la vereda la agarró del pelo y la arrastró.

Los vecinos, hartos de las golpizas que el hombre le propinaba a su expareja, comenzaron a correrlo, por lo que Gómez se subió al auto de su ex y se lo llevó con todos los papeles adentro.