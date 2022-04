El taller de una histórica carpintería mediagüina quedó totalmente destruido a causa de un incendio que llena de misterio a su dueño y a su familia, pues no se explican cómo fue que empezaron las llamas. Lo que sí saben y lamentan es que las pérdidas son largamente millonarias porque además de maderas y trabajos que ya estaban listos se quemaron máquinas de gran porte que son muy costosas.

La carpintería es propiedad de José Marino Cendón (56) y está ubicada en la Villa Güel, en la mencionada villa cabecera de Sarmiento. A unos metros está la casa de sus suegros y también la de su hermano, el concejal y exintendente Mauricio Cendón. El funcionario explicó a este diario que todo comenzó alrededor de las 17 del último viernes y que fue un vecino el que se dio cuenta que el taller estaba en llamas. De inmediato dio aviso a la familia y junto a otros vecinos corrieron unos autos y comenzaron a combatir el fuego. También llegó un camión municipal con agua y más tarde arribaron los Bomberos del Cuartel de Rawson, pero lo concreto es que poco pudieron hacer. Las llamas se extendieron con velocidad por toda la carpintería y a su paso fueron destruyendo todo, desde maquinaria pesada (tupí, cepilladora, garlopa, sierra, lijadora grande) hasta otras más pequeñas, herramientas y madera de todo tipo, trabajos que estaban listos para ser entregados y otros que estaban a medio hacer, lamentaron los Cendón.

El salón afectado tiene unos 20 metros de largo por 6 de ancho, y en la parte exterior una galería que también fue alcanzada por el fuego. Y el techo, de palos y cañas, se vino abajo.

A levantarse. Con la ayuda de los vecinos, el dueño del negocio ayer sacó los escombros y ya piensa en recuperarse. “No hemos tenido tiempo para llorar”, dijo su hermano.

"Es mucha plata, no hemos sacado cuentas pero las pérdidas son millonarias", dijo el concejal Cendón, quien por otro lado afirmó que no saben a ciencia cierta qué ocasionó el devastador siniestro. Por un lado, negó la posibilidad de un ataque internacional "porque no tenemos problemas ni bronca con nadie y porque a esa hora estábamos todos circulando por ahí". Por otro, dijo que es improbable que se haya producido un cortocircuito porque "estuve en el taller dos horas antes y yo mismo bajé la térmica, y toda la instalación eléctrica es nueva". Lo que más les cierra, aunque no del todo, es una hipótesis que también fue barajada por los peritos de Bomberos: "A veces queda una brasa prendida y en algún momento se activa, pensamos que pudo ser eso. O la colilla del cigarrillo de alguien que fue a conversar, porque ninguno de nosotros fuma".

Ayer por la mañana los Cendón y varios que se acercaron a dar una mano sacaron todos los escombros y ya pensaban en cómo salir adelante. "La carpintería la comenzó mi padre en la década del 50, tiene que ser la primera carpintería de Media Agua. Ahí adentro había mucha historia... máquinas que usaba mi papá. Pero bueno, somos criados a la antigua, aquí el que se cae se levanta. No hemos tenido tiempo para llorar, simplemente se agarraron las carretillas, se limpió y ya mañana es otro día", concluyó el concejal, con tono esperanzador.

Una mujer y 4 chicos, en ruinas

Imparables. Los vecinos intentaron ayudar a baldazos, pero las pérdidas fueron

totales. El consuelo de todos era que no hubo heridos.



Una madre y sus cuatro hijos quedaron prácticamente con lo puesto al sufrir un incendio en su casa situada en la Estación José Martí, en 25 de Mayo.

Todo comenzó a eso de las 15,30 del viernes. La Policía informó que el fuego empezó porque la mujer, llamada Anabel Villegas (29), se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Sin embargo, otra versión indicaba que había sido por un cortocircuito.

Lo concreto es que las llamas destruyeron prácticamente todas las pertenencias de la familia. "Ni los documentos les han quedado. Perdieron absolutamente todo, hasta las cosas de la escuela de los chicos", dijo ayer una vecina.

Por lo pronto Villegas y los cuatro menores (un nene de 8 y tres nenas de 9, 6 y 5 años) se tuvieron que ir a la casa de la madre de ella, puesto que su hogar quedó inhabitable porque el techo se derrumbó.

Los vecinos organizaron una colecta y se puede colaborar al 2646312320. Los chicos calzan 33, 30, 27 y 26.

Otro incendio

Otro incendio tuvo lugar el pasado viernes. Fue a las 19,50 en una vivienda ubicada en Rawson, en calle Aberastain cerca de Salvador María del Carril. Según fuentes policiales, la víctima -de apellido Suesa (49)- dijo que había salido y que al regresar se encontró con su casa en llamas. Lo que causó el fuego fue, al parecer, una plancha de ropa que había quedado enchufada. Hubo pérdidas parciales en una habitación.