La complicada relación ente el hermano del futbolista Emmanuel Mas y su expareja sumó un nuevo episodio esta semana que también terminó en la Justicia. Es que, luego de las acusaciones de violencia de género tras divorciarse, la mujer denunció a Pablo Mas por haber incumplido una prohibición de acercamiento.

En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal Eduardo Martínez explicó que “en el divorcio, el Juzgado de Familia ordenó una prohibición de acercamiento de 300 metros y a principios de esta semana el acusado vulneró esa medida, que precisamente suele ordenarse cuando hay un contexto de violencia intrafamiliar”.

Martínez también dijo que Pablo Mas incumplió la restricción cuando fue a buscar al hijo que ambos tienen en común y también cuando lo regresó con su madre. “No ocurrió más que eso”, expresó.

Por último, el fiscal contó que este viernes se llevará adelante la formalización del caso y se abrirá una investigación. Luego, en el lapso de un mes, se definirá si se va a juicio o no, pero el acusado en principio no se verá afectado porque no tiene sentencias en su contra.