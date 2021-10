La Unidad Fiscal de Delitos Especiales comenzó a investigar ayer en qué circunstancias se produjo la caída desde unos 11 metros de un obrero desde el techo de uno de los clubes más históricos del básquetbol sanjuanino, el Urquiza, ubicado en calle Cortinez entre Salta y Alem, en Capital. Tan graves resultaron las heridas que sufrió Sergio Gustavo Contreras (tenía 46 años) que perdió la vida unas 14 horas después. Lo que la Fiscalía intentará establecer es si existió o no un homicidio culposo, es decir si cabe o no atribuirle responsabilidad penal a alguien por la muerte de Contreras, que habría sido uno de los encargados de esa obra. Según fuentes del caso, las autoridades del Club Urquiza pensaban inaugurar el nuevo techo la próxima semana. Y que Contreras habría estado inspeccionando el estado de la obra cuando cedieron las chapas y pasó de largo. "Al parecer tenía el arnés, pero no estaba sujetado a nada", indicaron. Todo pasó a las 11 del martes y Contreras perdió la vida a eso de la 1 de ayer. Fiscalía recababa testimonios (otros obreros estaban con la víctima) y otras pruebas para esclarecer el hecho.