Apenas pasaban las 14 de ayer cuando el micro de la empresa Urquiza entró a Río Segundo, en Córdoba. Le faltaba todavía 60 minutos para llegar a la terminal pero la policía lo interceptó en la ruta. Dieciseis horas después de su raid sangriento poco quedaba en "El Chino" Diego Loscalzo del asesino despiadado que mató a tiros a su mujer, su suegra y otros tres familiares, e hirió a tres personas más, entre ellas a una embarazada de nueve meses que perdió a su bebé. Se escondió en el baño y casi no se resistió cuando lo detuvieron.

"Se lo notaba muy nervioso y me llamó la atención que no traía ningún equipaje", contó el chofer del vehículo al medio local La Voz. “No me maten, no me maten”, gritaba desde adentro del baño cuando los oficiales golpearon la puerta y le exigieron que se entregue. Aunque pretendió dar un nombre falso, ya estaba jugado. Lo subieron llorando al patrullero y con un hilo de voz se lo escuchó decir: “Ojalá me perdonen por lo que hice".