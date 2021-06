Luego de que saliera a la luz el caso de Julián Quiroga, quien denunció que fue estafado por Carlos Manuel García, a quien acusa de alquilarle una camioneta que jamás le devolvió; se conoció una nueva denuncia contra el mismo hombre. Se trata de una mujer que contó que inició los trámites para venderle su auto en diciembre pasado, García se llevó el vehículo pero jamás le pagó un peso. Ella hizo la denuncia Penal.

"Él se llevó mi auto, me dijo que me iba a hacer la transferencia del dinero en diciembre, pero nunca me lo pagó", comenzó contando Natacha Narváez, quien detalló que su auto era un Peugeot 307 y que todo ocurrió en Rawson.

En ese contexto, relató que, "él -por Carlos García- fue a mi casa. Me lo había recomendado con el hombre que me vendió el auto a mí, entonces yo me confié. García vio mi auto y me dijo que sí, que lo quería. Firmamos el boleto de compra venta y me dijo que me iba a transferir la plata después porque llevaba unos días el trámite. Entonces le respondí que bueno, pero que yo me dejaba todos los papeles hasta tener el dinero. Hicimos el acuerdo y se fue. No lo vi más".

Carlos García, el hombre señalado por las estafas.

En cuanto a lo que sucedió después, contó que "lo llamé en reiteradas oportunidades, hasta que no pude volver a contactarme. Parece que al auto ya lo volvió a vender porque yo sé quién lo tiene ahora. Es más, vi que está en venta de nuevo. Yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer eso? Yo tengo todos los papeles, incluso el 08".

Tras el hecho, la mujer se presentó en la Sección Defraudaciones y Estafas de la Policía, pero "me dijeron que como había firmado los papeles no se consideraba una estafa", relató Narváez. Fue entonces que, con su abogado, realizó de la denuncia en la Justicia Penal, sin embargo la causa está frenada y aún no tiene respuestas.

"He hablado con mucha gente y sé que también tiene problemas por estafas con ventas de lotes. Yo no puedo creer que una persona haga todas estas cosas y siga vendiendo y comprando sin problemas", confió.

El otro caso

Este miércoles, DIARIO DE CUYO publicó el caso de Julián Quiroga, quien denunció en febrero pasado a García por una camioneta que le alquiló y que jamás le devolvió.

Quiroga aseguró que García le dijo que se dedicaba a la compra y venta de autos y necesitaba la camioneta para visitar clientes y hacer cobranzas.

Cuando cerraron el acuerdo, el denunciante recibió un 35% del dinero por el uso del vehículo, que sería por dos meses. Entregó tarjeta verde y seguro, y García aceptó que Quiroga le echara un vistazo a la Toyota una vez por semana. Pero el mismo 20 de noviembre desapareció con el vehículo.

"El 24 de febrero denuncié para ver si puedo recuperar el vehículo, pero recién ahora en el Segundo Juzgado de Instrucción ordenaron el secuestro de la camioneta pero no la captura de este estafador. A mí este García me hizo muchísimo daño, esa camioneta era mi principal fuente de ingresos, yo no tengo casa, pago alquiler. Me gustaría que lo metan preso para que no haga más daño", dijo Quiroga.