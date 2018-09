Hace exactamente medio año, el 21 de marzo, el juez de Faltas protagonizó un accidente en la intersección de Brasil y Entre Ríos, en Capital, cuando tenía la licencia de conducir vencida, generando una gran polémica. Y este viernes, sobre el mediodía, el titular del Tercer Juzgado de Faltas volvió a quedar en el centro de las críticas por quedar involucrado en un nuevo siniestro vial ¿mientras hablaba por teléfono?

Según las fuentes, Mattar circulaba en su Volkswagen Up! (mismo vehículo que en el accidente anterior) por Avenida Córdoba y no advirtió que una camioneta Volkswagen Amarok frenó antes de llegar al cruce con Las Heras. Intentó bajar la velocidad de repente, pero no lo logró y chocó desde atrás.

Un testigo del accidente dijo en Canal 8 que “el juez iba hablando por teléfono mientras y cuando se produjo el impacto lo soltó de inmediato, parece que se asustó”. Además, agregó que “tenía la boca lastimada y la camisa manchada con sangre”. De todas maneras, el magistrado se encuentra fuera de peligro, informaron.