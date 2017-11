La víctima. José Saez contó que sus hijos lloraban y su mujer quedó shockeada por el violento atraco.

A 5 horas del violento asalto contra una familia de Rawson a la que le robaron 1.000.000 de pesos, otro ataque de una banda de delincuentes sacudió al centro de Pocito. Sucedió en un domicilio particular a una cuadra y media de la plaza central del departamento y la seccional 7ma, y sus víctimas fueron un matrimonio y sus tres pequeños a los que les pusieron los revólveres en las cabezas, los maniataron y encerraron. Los sujetos contaban con información, de hecho fugaron con casi 86.000 pesos y joyas.



La ola de asaltos tuvo el jueves a la noche otro capítulo más en la casa del productor agrícola José Luis Saez (40), en calle Santa María de Oro, entre las calles 11 y Rawson en Villa Aberastain. Acababa de cenar. Él miraba la televisión con sus hijos mayores, de 11 y 8 años, mientras su esposa Marianela (37) llevó al más chico a dormir.



Eran las 22.35 cuando Saez vio entrar por la puerta principal a 3 sujetos armados (otro esperaba afuera) que fueron directo a encañonarlos. La intriga es cómo abrieron la puerta, dado que estaba trabada con el picaporte y por afuera no tiene manija. "Nos tiraron al piso y nos dijeron que no los miráramos. Aseguraban que nos venían siguiendo. Buscaban mucha plata. Me pedían 500.000 pesos. Y yo les respondía que se equivocaron de persona", contó Saez. Lo terrible es que lo amenazaban con sus hijos: "Me decían que si me interesaba la vida de mis hijos, que entregara la plata o se iban a llevar a los niños", agregó. Su mujer y el nene más pequeño ya estaban reducidos. Después reunieron a toda la familia en un dormitorio y a cada uno de ellos les ataron las manos. A todo eso revisaron la casa y tomaron los 50.000 pesos y otros 2.000 dólares que tenían de ahorros. A eso de las 22.55 la banda fugó de la vivienda.







Seguidilla de asaltos



* El lunes último, motochorros asaltaron a la agente Celeste Vila en el Bº Valle Grande, Rawson, y robaron su arma.



* El martes a la noche, encapuchados atacaron a Angel Luna, a su novia y a su bebé en Rivadavia. A él lo dejaron desnudo y le robaron el coche.



* El miércoles, tres sujetos redujeron a dos mujeres en una casa de Trinidad, Capital, y sustrajeron 30.000 pesos.



* El jueves a las 17, ladrones atacaron la casa de la familia Oropel en calle Ascasubi en Bº Belgrano, Rawson. Golpearon a una joven y robaron 1 millón de pesos.