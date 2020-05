Cuando a cualquier persona le roban o es blanco de un hecho violento, la bronca es parte de un puñado de sentimiento que afloran entre las víctimas. Pero cuando los robos se acercan a una veintena, esa bronca se multiplica. Pasada la medianoche de hoy, cerca de las 12:40, le robaron delincuentes armados a la conocida profesora de fitness Karina Palacios.

Fue en su casa del barrio 22 de abril, ubicada en el departamento Rivadavia. Sin pelos en la lengua, se despachó con todo a través de sus redes sociales

"¿Y ahora que mierda tengo que esperar, o cómo tengo que vivir , con un chaleco antibalas? Si no salían mis vecinos que son mayores de edad, no estaría escribiendo, sigo sumando denuncias, sigo arriesgando la vida, pero ellos si no tienen cuarentena, no respetan, y andan armados. Son menores de edad, ellos sí me pueden matar y si yo lo hiciera voy presa", dijo Palacios, todo en letra mayúscula, como si gritara su descontento.

Y fue por más, "siguen sosteniendo las mismas leyes para estos hijos de puta que no tienen arreglo, poirque son menores, después porque tuvieron una mala infancia y después a muchos de estos se les da la ayuda de mercadería, plata, vivienda y hasta cobertura médica gratis". Y agregó, "¿a quién tengo que recurrir o me tengo que atrincherar y comprarme un revólver y esperar que en la próxima esté con mi hijo o mis nietos y sean ellos el blanco?".

Por último descargó lo que le restaba, apenas minutos después de haber sido apuntada por estos sujetos: "Sólo quiero vivir con la mínima seguridad que voy a seguir viva. En su momento tuvimos seguridad pero debido a la pandemia la policía trabaja muchísimas horas sin parar en controles y hacen lo que mejor pueden hasta arriesgando su salud con esto y la vida con los hdp q no les calienta ni la vida de ellos mismos".