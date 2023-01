La familia de Braian Ariel Videla, el joven de 22 años que murió luego de ser atacado con un arma por un vecino de 17 años en el interior del barrio Teresa de Calcuta (en Pocito), decidió realizar una marcha para pedir justicia este viernes por la mañana. Al hablar sobre el motivo de la manifestación, el padre de la víctima comentó que, "queremos que actúe la Justicia. No queremos hacer justicia por mano propia".

"Organizamos esta marcha para pedir justicia, para que esto no quede impune. Porque tenemos la sensación de que lo van a dejar libre. No hace una semana que ha fallecido mi hijo y el pibe ya ha salido en vivo por las redes desde el Nazario Benavidez burlándose de la situación", comentó Javier Garramuño, padre de Braian, en diálogo con radio Sarmiento.

Y agregó: "La justicia no está actuando como tiene que actuar. Este chico es menor, pero ha matado a una persona, no a un animal".

Al mismo tiempo comentó que, todos en el barrio están muy enojados. "El pibe -en referencia al acusado por el crimen- es muy conflictivo. Mi hijo, en cambio, no tenía problemas con nadie. Era amigo de todo el barrio, ayudaba a la gente, trabajaba hasta los domingos si tenía que hacerlo", aseguró Garramuño.

Para finalizar afirmó: "La gente está muy enojada y nosotros no queremos llegar a hacer justicia por mano propia. No es para ir a matar a una persona como él lo hizo. Tenemos miedo de lo que pueda pasar si vuelve al barrio, pero nosotros tratamos de calmar a todos. La Justicia es la que tiene que actuar. No queremos hacer nada, porque no queremos terminar presos. Las cosas no se resuelven así".

El crimen de Braian ocurrió en la noche del jueves 29 de diciembre, en la esquina de su casa. El homicida es un conocido suyo que tiene 17 años, vive cerca de su casa y que fue detenido esa misma noche.

Ese día, Braian había estado trabajando todo el día en un lugar cercano donde fabrican premoldeados. El joven supuestamente llegó a su casa y su padre le dijo que se bañara, pero le respondió que, así con ropa de trabajo, salía un ratito a tomar una gaseosa y volvía.

Entonces, se fue hasta la esquina de su casa con al menos dos amigos menores de edad cuando llegó L.D.S. (17). En ese momento hubo una discusión y, según los familiares de la víctima, él intervino para tranquilizarlo. Hubo un intercambio de palabras, el menor extrajo un revólver y que gatilló al menos una vez, sin que saliera el disparo. Presuntamente el fallecido ahí intentó sacarle el arma, con tanta mala fortuna que estando a corta distancia salió una bala que se coló por su pecho.

Luego de eso el agresor salió corriendo, mientras que la víctima fue asistida por sus amigos y familiares, quienes pidieron a un vecino si podían cargarlo en su auto y llevarlo hasta el ingreso del barrio (Agustín Gómez y Frias). En medio de eso, el joven murió.