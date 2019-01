En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría 25ª se hizo presente en una vivienda de calle Florida, en el interior de la Villa Inés, en Rivadavia, luego de que una mujer (Leila Camila Díaz, 22 años) realizara una denuncia penal contra su expareja (Fausto Gabriel Díaz, 22 años) acusándolo de haber golpeado a uno de los tres hijos que tienen en común.

Allí, los pesquisas investigaron y la denunciante les contó que su hijo de 2 años le había dicho el día anterior lo siguiente: "Mamá me duelen los pies. Papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas". Luego, la mujer revisó al pequeño y corroboró que tenía lastimaduras entre las uñas de sus pies y manos.

Con la ayuda policial, Díaz y el menor fueron trasladados al Hospital Rawson, donde el médico legista le diagnosticó excoriación en

dedo hallux izquierdo, de 1x1.5 cm; edema y eritema en el quinto dedo de pie izquierdo, pérdida total de uña de dedo índice derecho con vendaje, que salvo alguna complicación, se curará en 30 días.

Ante esto y con orden del Tercer Juzgado Correccional, los uniformados detuvieron al padre menor, que quedó vinculado como acusado en la presente causa por las lesiones de su hijo.