Milena tenía dos años y fue asesinada a golpes. Por el hecho fueron detenidos su madre Milagros Torres y su padrastro, Darío Chamorro. El crimen ocurrió en Merlo, en Buenos Aires. Torres había llevado a la bebé al hospital Héroes de Malvinas ya fallecida y había asegurado que en un descuido, la beba se cayó de la cama. Pero las heridas de la chiquita no coincidían con ese accidente.

"Era evidente una lesión importante en la tibia de una de sus piernas”, explicaron los médicos. Y agregaron: “La menor sufrió un golpe en la cabeza muy fuerte y una laceración en el hígado, con hemorragia interna. La nena tuvo agonía prolongada, agonizó toda la noche. Tenía hemorragias internas, golpes en la cabeza, una de sus piernas quebradas y más de 15 lesiones en el cuerpo".

Además, señalaron que la data de muerte "es de un par de horas antes de que la llevaran al hospital”. La causa recayó en las manos de la fiscal de la UFI N°8 de Morón, Adriana Suárez Corripio. Ambos están acusados por homicidio.

Ahora se viralizó un video de Chamorro en una celda junto a, al menos, otros dos presos. En las imágenes grabadas con un celular por uno de sus compañeros de prisión, se lo ve a Chamorro sentado mientras lo obligan a comer unos fideos del piso.

“Este gato mató a una nenita de dos años, mató”, dice el hombre que graba, mientras le pega en la cabeza al detenido. Y le dice: “Dale, gato, comé. No te agarres la cara”. Otro hombre le dice: “Dale, comé. Comé porque te vamos a romper la cara. Ahora mirá el teléfono. Y mirá el celular y pedí perdón”. Finalmente, Chamorro mirá a la cámara y con la boca llena dice: “Perdón”. Por ahora no se sabe si será trasladado a otra comisaría.

La nena asesinada vivía con sus dos hermanastros. Cada uno de los hijos tenía un padre distinto. Los tres, después del allanamiento, tenían claras señales de maltrato. Incluso, a uno de ellos tuvieron que tomarle los signos vitales porque pensaron que estaba muerto. La beba de solo dos años, según los estudios finales, murió por reiterados golpes en cabeza, en el abdomen, en el hígado y en la pierna.

Según Chamorro, su hijo de 4 años fue "abandonado" por su madre cuando tenía un año "porque se parecía mucho a él y no quería verlo más”. Tanto él, como el otro hermanito de Milena, de solo un año, fueron reubicados: “Los chicos no tienen lesiones visibles. Pero no están en el estado en el que uno está acostumbrado a ver a ciertos niños, complejo y de abandono”.

