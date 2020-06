La muerte de un joven de 19 años que fue atacado el fin de semana por dos perros cuando intentaba entrar a una casa conmocionó a los vecinos de la ciudad de La Plata. Si bien las primeras versiones indicaban que se trataba de un delincuente con antecedentes por robo, su familia lo desmintió en las últimas horas y aclaró que solo estaba escapando de un asalto.

Dylan Escudero era el mayor de cinco hermanos y fue el sostén de su familia durante la larga enfermedad que a fines de abril se llevó la vida de su madre. El sábado 20 murió en el hospital San Martín después de protagonizar un confuso episodio y, en medio del dolor, su abuela afirmó: "Lo dejaron morir".

En diálogo con Infobae, Claudia, de 51 años, contó que ese día su nieto había ido junto a su novia y su hermana a buscar a su otro hermano a la casa de un familiar pero en el camino los interceptaron "tres o cuatro personas con cuchillos" y el grupo se dispersó tratando de escapar de ellos.

"Dylan trepó el paredón y cayó porque no tenía manera de agarrarse. Automáticamente empezó a pedir ayuda. Nos trepamos, lo vimos que lo estaban agarrando los perros y empezamos a los gritos", agregó la hermana que estaba con él en ese momento.

Sin embargo, de acuerdo al relato de la familia, los policías que se acercaron al lugar recién le dispararon al animal cuando el joven ya estaba prácticamente muerto. "Los policías y toda la gente que estaba ahí se reían, no lo querían ayudar. Pedía agua por favor y no le daban", remarcó Juan Ignacio, su tío, y se lamentó: "Se fue pidiendo ayuda y no se la daban, eso es lo que peor nos hace".

Tras la muerte de Dylan el caso fue caratulado como robo en grado de tentativa y averiguación de causales de muerte. También trascendió entonces que el joven tenía varias causas por delitos contra la propiedad, algo que su familia desmintió rotundamente. Aunque no hablan de venganza, cuestionaron el accionar policial, la falta de información oficial y las burlas de las que fue víctima el joven en las redes sociales por lo que ocurrió. "Necesitamos que dejen de juzgarlo", concluyeron.

Fuente: TN