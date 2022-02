Un hombre 40 años que mantiene a su familia con changas y una pensión por discapacidad, fue detenido el martes pasado y ayer el juez Eugenio Barbera decidió que sea trasladado al Penal de Chimbas, preventivamente, durante los próximos dos meses, mientras se depura una grave sospecha en su contra: haber violado reiteradas veces a su hijastra, hoy de 14 años. El fiscal de la UFI ANIVI Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Victoria Ruiz consiguieron que el magistrado les conceda un año de plazo para investigar. También que se permita a una psicóloga del ANIVI que entreviste a esa chica para que ofrezca detalles de sus dichos y para que esa profesional evalúe si miente o confirme la grave situación denunciada. La niña dijo que empezó a ser abusada cuando tenía 8 años y al parecer esos sometimientos se extendieron hasta que cumplió 13 y se fue a vivir con una mujer que es como su abuela, porque crió como una hija a la madre biológica de la adolescente. El caso fue denunciado por esa abuela del corazón el pasado 13 de febrero. Entonces contó que la niña vive con ella desde hace un año, porque empezó a negarse a ir a la casa donde su madre vive con el imputado y los hijos que tienen en común.

También dijo que días atrás, su "hija" y el acusado llegaron a visitarla y se desencadenó una discusión con la jovencita porque la encontraron con un chico en la puerta de la casa y le quitaron su celular. Fue en ese momento de furia que la niña recriminó a su padrastro: "Por qué no decís lo que me hacés, que me has violado", para luego agregar que esos ataques ocurrieron "un montonazo de veces", que su madre sabía y no hizo nada. Y que el ahora acusado la amenazaba con violar a su hermanita si llegaba a contar algo.

La defensora Lidia Román Barón se opuso a la denuncia "porque no es clara", pidió que su cliente no siga preso porque no entorpecerá la investigación ni se fugará. Y porque -aseguró- el enojo de la niña es porque la madre de la menor y su pareja le quitaron su teléfono y no le permiten una relación de noviazgo.

¿Abusó de la hermana y el sobrino?



Un mecánico de 30 años fue detenido ayer por orden del juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, tras quedar en la mira de una investigación de la UFI ANIVI de la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli (ayer representada por la ayudante fiscal Gabriela Blanco), como presunto autor de dos ataques sexuales contra íntimos familiares suyos: su propia hermana de 24 años que dijo haber sido manoseada cuando era adolescente. Y la posible violación (al parecer prácticas de sexo oral) contra el pequeño hijo de la joven que tiene 3 años y al que habría sometido en diciembre último, cuando pasó unos días en la casa de la joven, que denunció el hecho el 21 de enero último.

Fiscalía tendrá 6 meses para investigar el hecho. El imputado fue trasladado al Penal de Chimbas con 3 meses de prisión preventiva.