El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 17 de Capital Federal condenó a prisión perpetua a José Rangel Moyetón, un joven peluquero venezolano que en 2021 asesinó a su pareja, Mayerling Blanco Bravo, de 47 puñaladas.

Los jueces, Juan Giudice Bravo, Pablo Vega y Silvia Guzzardi, coincidieron que Moyetón es culpable por el delito de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”.

La reconstrucción de los hechos indicaron que el crimen ocurrió en abril de 2021 en la vivienda ubicada en la calle Yerbal al 2900 en el barrio porteño de Flores cuando la víctima le pidió en reiteradas oportunidades separarse.

Eso provocó el enojo de Moyetón quién tomó un cuchillo y le propinó por lo menos 47 lesiones en su cabeza, cuello, pecho y brazos. Lo más crudo del relato es que todo sucedió delante de su hijo de tres años.

José Rangel Moyetón tenía antecedentes por homicidio en Venezuela

Se supo que el joven ya tenía antecedentes en Venezuela por un homicidio pero después de salir en libertad se vino a vivir a la Argentina. En el último tiempo quién se encargaba de trabajar era Mayerling mientras José se quedaba cuidando al hijo de ambos.

Una vecina relató que en varias oportunidades vió a la joven golpeada y hasta un día le contó que su pareja era adicto y que discutían todo el tiempo.

Se pudo corroborar que Moyetón la amenazó dos días antes de cometer el femicidio: “Si no es conmigo, no es con nadie, te voy a hacer la vida imposible. Me mato, te mato".

Durante el juicio los testigos que declararon mostraron el sufrimiento y calvario que vivía la joven y hasta la médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la necropsia sostuvo: “El imputado le infringió un sufrimiento excesivo e innecesario, una agonía extra a la víctima”.