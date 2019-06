Para el fiscal José Eduardo Mallea no quedaron dudas: un joven de 22 años violó en reiteradas ocasiones a su propia sobrina entre los 9 y los 12 años. Y por eso pidió anoche al juez Maximiliano Blejman que lo condene a 17 años de cárcel. Leonardo Villalba, defensor del imputado (no mencionado para preservar a la menor) solicitó que sea absuelto por el beneficio de la duda, pues del informe médico se desprendió que la niña no tenía lesiones (el profesional habló de "himen complaciente') y porque los psicólogos que entrevistaron a su cliente confeccionaron un informe favorable sobre su conducta, dijeron fuentes judiciales.



El caso estalló de la manera más traumática, pues el 1 de diciembre de 2017 la niña tomó las pastillas para la epilepsia de una hermanita y trató de quitarse la vida. Eso le dijo a los médicos de Pocito que la auxiliaron enseguida y luego a los del Hospital Rawson, y en ambos casos sus padres escucharon lo mismo. Su papá incrédulo. Su mamá, totalmente convencida de que los ultrajes habían existido. Eso afirmaron luego los psicólogos que abordaron a la menor.



Hoy, el juez dará a conocer su veredicto.