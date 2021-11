Hace algunos días, seis denuncias se registraron en la seccional policial de Las Casuarianas, en 25 de Mayo, por un "sátiro de la moto" que manosea a chicas en las calles. Todo comenzó por una joven de la localidad que vivió un momento de terror cuando caminaba por una zona cercana a la Terminal del pueblo. Allí, un hombre que pasaba en moto se le acercó y le “metió la mano en la cola”, según ella misma describió. La chica decidió publicar el caso en las redes y a partir de ahí comenzaron a aparecer historias de las mismas características en ese lugar.

Pero una denuncia, no se especificó si pertenece a alguna de las seis que hay en la Comisaría 32da, fue desestimada por "un funcionario del Ministerio Público Fiscal", tal como expresa el comunicado que firmó el fiscal general Eduardo Quattropani y en el que pone el foco en investigar al respecto.

Esta persona del MPF "habría aconsejado no radicar denuncia por falta de pruebas o por la dificultad o complejidad probatoria" remarca el texto e inmediatamente aclara que "tal temperamento resulta ser absolutamente contrario a expresas disposiciones de política de persecución penal" y que "constituiría un gravísimo desvío conceptual".

Por tal motivo, solicitó que un fiscal se acerque a la persona que intentó denunciar para escuchar a la supuesta víctima y darle la contención necesaria. Además, ordenó que "el Secretario Relator y Supervisor de U.F.I. CAVIG inicie actuaciones investigativas".

El comunicado completo:

Sobre Actuación Fiscal en hechos de abuso sexual en Las Casuarinas.

En relación a denuncia pública formulada por una mujer que refiere haber sufrido un ataque de naturaleza sexual en el Departamento 25 de Mayo, zona de Las Casuarinas, y a la que un funcionario del M.P.F. habría aconsejado no radicar denuncia por falta de pruebas o por la dificultad o complejidad probatoria, como Fiscal General de la Corte de Justicia, digo:

1) Que tal temperamento resulta ser absolutamente contrario a expresas disposiciones de política de persecución penal del M.P.F., pero, peor aún, constituiría un gravísimo desvío conceptual.

2) Que así las cosas, he ordenado telefónicamente, por encontrarme fuera de la Provincia, que el Secretario Relator y Supervisor de U.F.I. CAVIG inicie actuaciones investigativas para determinar de modo urgente el modo de ocurrencia de los hechos a fin de tomar las medidas que racionalmente correspondan.

3) Que asimismo he solicitado a Fiscalías Coordinadoras de U.F.I. CAVIG que se constituyan en el domicilio de la víctima, a efectos de escucharla y brindarle las explicaciones y disculpas que correspondan, dándole a los casos una muy preferente atención.

4) Recordar que para el M.P.F., víctimas, testigos y medios de comunicación son aliados estratégicos.

5) Asegurarle a la sociedad que esta Fiscalía General comprende la posibilidad de errores, pero no de desvíos conceptuales.