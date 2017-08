Captado. A través de un celular grabaron el momento en que el sargento Agüero (de campera blanca) y unos desconocidos escapan cuando la Policía entra al galpón para poner orden.





Un policía de la provincia fue detenido y acusado de encabezar una patota que entró por la fuerza a una carpintería de Rawson para echar a los inquilinos y robó máquinas y artefactos por más de 100.000 pesos y 30.000 en efectivo. El problema surgió por el alquiler del local y porque el supuesto dueño del predio, que también quedó preso, decidió desalojar a las once personas que trabajan en esa empresa familiar. Los damnificados aseguraron que era la tercera vez que irrumpían violentamente y que los efectivos de la comisaría no hicieron nada; incluso el día del robo, saludaron al policía involucrado y luego lo dejaron escapar junto a los otros ladrones. Todo fue grabado. El escándalo es tal que ahora investigan a efectivos de la Seccional 25ta por su supuesta pasividad o el encubrimiento al policía.



Aquí no hubo causa por Flagrancia. Es más, la denuncia indica que la banda que supuestamente robó 30.000 pesos, dos televisores, un aire acondicionado, una computadora, un compresor, un teléfono, máquinas de mano y hasta ropa de ese galpón de Villa San Damián, Rawson, escapó corriendo por una puerta lateral ante la mirada de los policías de la Seccional 25ta.



Todo ésto pasó el 20 de agosto a la noche. Al único que detuvieron ese día, después de idas y vueltas, fue a Sergio Boggian, indicó la Policía. Este sería el dueño de la propiedad y el que mandó al policía y a la patota a echar a la familia Retamar, quienes hace 11 años alquilan ese galpón para su carpintería. Desatado el escándalo y abierta una causa penal por robo agravado en banda y en poblado, recién a los 3 días detuvieron al policía que actuó de civil, el sargento Daniel Agüero (45), quien es enfermero de la Escuela de Policía, revelaron en la fuerza.

Según Darío Retamar, el conflicto surgió porque Boggian pidió ocupar parte del galpón. ‘Le dije que no porque no hay espacio, aquí hay máquinas y mucho material. Y de eso se enojó y nos echó. Nos insultó y nos dio 10 días para sacar todo. Eso era imposible, le pedimos 60 días como ordena la ley y no quiso. Ahí empezó a amenazarnos y a mandar la patota’. El carpintero afirmó que días previos a la elecciones, 7 patovicas entraron y quisieron golpearlos, pero huyeron al llegar la Policía. El día de las elecciones, cuando no había nadie, la gente de Boggian volvió a irrumpir en el predio y soldó las puertas y portones para que los Retamar no entraran. En esa ocasión, también hubo denuncia.

Darío Retamar denunció que dañaron máquinas y robaron de todo.

Esto pudo solucionarse con una rescisión de contrato, pero acabó en una causa por robo



El Día del Niño directamente ocuparon el galpón con una familia y, durante toda la tarde, el cabo Agüero junto con una banda empezaron a sacar las máquinas a la calle y vaciaron la carpintería hasta que llegaron los Retamar y apareció la Policía, denunciaron. La patota escapó. Boggian y el policía Agüero ahora están presos por robo y las cosas sustraídas no aparecen.