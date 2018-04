Un comerciante que tiene un puesto en la feria de Capital, sufrió otro embate de los delincuentes. Ocho años atrás, el 27 de marzo de 2010, lo habían atacado dos delincuentes en moto cuando abrió la puerta de su garaje en su casa de Villa Laplagne, en Rawson, para ir a la feria en su camioneta, a las 5,10 de la madrugada. Esa vez le robaron 6.000 pesos, luego de tirarlo al piso y darle una patada en un ojo cuando estaba indefenso, sin importar el llanto de su pequeño hijo y los pedidos desesperados de su mujer para que lo dejaran y no le hicieran nada, pues Calvo padece una enfermedad al corazón.



El último jueves, Carlos Calvo (68) de él se trata, volvió a sufrir el ataque de ladrones en su garaje: ahora quedó a salvo de la agresión de los delincuentes, pero no del grave perjuicio económico de sus embates, pues le abrieron el portón y le sustrajeron 220.000 pesos que ocultaba bajo el asiento de una camioneta, informaron fuentes policiales.



En la Policía no descartan que los delincuentes hubieran conocido de algún modo que Calvo guardaba el dinero en su camioneta, y por eso mismo suponen que hubo un entregador.