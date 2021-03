Brutal y sangriento. Así fue el intento de robo que sufrió una familia en la puerta de su casa, ubicada en el interior del Barrio Buenaventura Luna, de Rawson. Todo sucedió sobre las 21.30 cuando Rubén Roldán, de 75 años de edad, se encontraba sentado en el escalón de ingreso a su vivienda, revisando el celular como todos los días, pese a los reiterados pedidos de su esposa a quien no le gustaba nada que el hombre saliera a esa hora.

Pese a ser una zona muy iluminada, un delincuente llegó en su bicicleta, se bajó y amenazó con una navaja al anciano que no quiso entregar el teléfono. Luego de un breve forcejeo y al no poder lograr su cometido, el ladrón no tuvo piedad y le asestó un puntazo en la zona del pecho, para luego salir corriendo.

El hijo del damnificado observó lo sucedido, salió de la casa y se fue tras el sujeto para intentar 'hacer justicia' por su padre. Cuando lo atrapó, el delincuente también lo atacó salvajemente. Le asestó tres puntazos: uno en la sien, otro en el brazo y el tercero en las costillas, para finalmente darse a la fuga ante los gritos desesperados de familiares y vecinos que observaron el violento episodio.

Enormes charcos de sangre y un llamado urgente a la ambulancia para poder asistir a los heridos, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Rawson donde recibieron la atención médica. Afortunadamente, las zonas vitales no resultaron lastimadas.

"Siempre le digo a mi marido que no salga tan tarde, acá tenemos una parada de colectivos muy cerca y siempre hay robos. Pero, bueno, no me hace caso", contó la mujer mucho más aliviada en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El ladrón, quien no sólo no logró su cometido de robo sino que debió huir sin su bicicleta, es intensamente buscado por la efectivos de la Comisaría Sexta.