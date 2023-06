La investigación por el presunto abuso de 5 menores en la Escuela de Nivel Inicial N°76 de Pocito tuvo ayer un traspié cuando la primera audiencia videograbada con una de las víctimas debió ser reprogramada para la semana que viene. En tanto que hoy está previsto que pasen por Cámara Gesell dos nenes y mañana otros dos varones, todos niños de 4 años de edad.

¿Por qué no se pudo hacer la primera entrevista ayer? Estaba prevista a las 19, pero los profesionales decidieron no hacerla en virtud que la niña no logró separarse de la mamá y, entendieron, que no estaban dadas las condiciones para avanzar en el proceso que busca detectar si un menor presenta algún tipo de trauma vinculado con lo que se investiga, en este caso un presunto abuso sexual.

Estas entrevistas serán clave. Es que la denuncia que hicieron los padres de estos niños hacen mención a que en charlas con sus hijos se toparon con testimonios donde describen situaciones que se emparentan con el abuso.

Ayer en una audiencia que se realizó en horas de la siesta, los fiscales Duilio Ejarque y Valentina Bucciarelli lograron la autorización de la jueza de Garantías Celia Maldonado para que los menores sean entrevistados.

En esta instancia estuvo presente la sospechosa, la maestra jardinera Yamila Rodríguez (27), quien mantuvo silencio porque todavía no fue imputada a la causa.

Rodríguez es defendida por la abogada Sandra Leveque, quien no se opuso a la Cámara Gesell, aunque negó los hechos atribuidos a su clienta. Una de las cartas que tiene la defensa para echar por tierra la causa, es que en el aula que compartía Rodríguez con los alumnos había una docente DAI que asistía a un niño con discapacidad.

Por ahora, los pesquisas avanzaron en el secuestro de dispositivos en la casa de la docente. Se trata de su teléfono celular, una netbook y dos pendrive.