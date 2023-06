El escándalo por el presunto abuso sexual de varios alumnos de la ENI 76, de Pocito, sumó una nueva denuncia, mientras se allanó el domicilio de la docente señalada como autora.

La Justicia se hizo presente en la casa de la profesional y secuestró una computadora y un teléfono celular. Según indicaron fuentes de la causa, la medida busca material pornográfico o vinculado a la pornografía infantil.

Además, ya se solicitó la autorización para que los nenes (4 niñas y un niño) den su versión en Cámara Gesell, situación que podría concretarse entre hoy y mañana.

“Mi defendida fue objeto de escrache, desactivó sus perfiles por los mensajes que recibió en las últimas horas. Ella se someterá al proceso, sobre todo para llevar la tranquilidad de que no ocurrió lo que dicen que sucedió”, dijo en Radio Sarmiento la abogada defensora, Sandra Leveque.

La maestra en cuestión es titular desde el último mes de febrero en el ENI 76 y en su trayectoria como docente nunca tuvo un problema como el que la tiene ahora en la mira, indicaron voceros del caso.

Para Fiscalía, los hechos podrán tomar su real dimensión cuando declaren los niños ante los psicólogos del ANIVI. Esos profesionales evaluarán si dicen o no la verdad, si su relato está o no influenciado por mayores y si cabe o no interpretar como abusos sexuales la versión sobre algún tocamiento por parte de la docente.