Luego de conocerse el doloroso e indignante episodio que ocurrió en el cementerio municipal de Ullum, donde los hijos de la fallecida debieron cavar su tumba. Otro espacio donde descansan los restos de los seres queridos, se vio inmerso en complicaciones. En este caso, el cementerio de Las Chacritas fue profanado durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. Más de 60 tumbas fueron afectadas: puertas y placas rotas además de flores destruidas.

Según informó una de las familiares damnificadas, desde el municipio no dieron ninguna respuesta y el encargado del camposanto no apareció. La mujer hizo la denuncia correspondiente en la comisaría de Las Chacritas. “Quiero que alguien haga algo, es una falta de respeto a nuestro difuntos” dijo. Además, no descarta el robo de los elementos de bronce.