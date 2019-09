Eugenio Veppo, el conductor que atropelló a los dos agentes de tránsito que realizaban un control de alcoholemia en Figueroa Alcorta y Tagle, se encuentra detenido a disposición del juzgado imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Veppo fue indagado durante tres horas por la jueza Yamile Bernán. El periodista de 31 años admitió que impactó contra "algo" pero que no detuvo su marcha por "los nervios" que le provocó la situación, tras lo cual quedó imputado de un delito más grave que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

Está acusado de haber provocado la muerte de Cinthia Choque, de 28 años, y graves heridas a Santiago Sciciliano, de 30, quien permanece internado en terapia intensiva y con "pronóstico reservado" en elHospital Fernández.

El abogado de Veppo, José Luis Ferrari, explicó que si bien el periodista llegó a contestar alguna pregunta en la indagatoria, luego se solicitó la suspensión de la audiencia "porque la jueza agravó la acusación a homicidio simple con dolo eventual, lo que cambia totalmente la estrategia de trabajo".

Es que en principio existía una acusación inicial sobre Veppo de "homicidio culposo", sin intención y que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de prisión, y ahora se lo acusó de un homicidio con dolo eventual, es decir que debió representarse que manejando de esa manera imprudente ponía en peligro la seguridad de terceros y, a pesar de ello, continuó.

"Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba", dijo Veppo ante la jueza.

"Luego entré en un estado de shock porque había chocado con 'algo' y me bajé del auto frente al Hospital Fernández. Cuando freno no estaba en mis posibilidades para manejar", indicó el acusado, quien detalló que al momento del accidente estaba acompañado por un amigo y una amiga de este. Dijo que su amigo alcanzó a decirle que habían chocado, pero que la mujer no había visto nada y no sabía lo que había pasado.

Luego cuando le preguntaron si no quiso parar para chequear que era ese "algo" con lo que había chocado, el acusado se quedó callado y su abogado defensor pidió la suspensión de la audiencia e indicó que Veppo no iba a seguir declarando ni iba a responder preguntas. "Él embiste sin saber qué embiste, pero sabiendo que embiste", aclaró Ferrari a la prensa y agregó que pidió suspender la indagatoria por considerar que, dado el cambio de carátula, Veppo "no podía brindar una versión suficientemente sostenible desde lo procesal".

El día del accidente

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que Veppo avanza sobre el control del alcoholemia, atropella a los agentes y sigue de largo, sin frenar. Cinthia Choque, de 27 años, murió en el acto y Santiago Siciliano, de 30 años, permanece internado en estado reservado y con fracturas múltiples. Después del accidente, abandonó el vehículo que mostraba signos del impacto y fue a su casa junto a sus familiares y llamó a su abogado.

Por consejo de Ferrari, Veppo se entregó en la Comisaría Comunal N°1, donde quedó alojado y a disposición del juez de Instrucción N°13 Luis Zelaya. Además, aportó "una muestra voluntaria de sangre" para "determinar la presencia de alcohol o alguna otra sustancia".

"Se le hicieron análisis de sangre y saliva, para determinar el consumo de alcohol y narcóticos y ambos dieron negativos", afirmó Ferrari, y agregó que se puso a disposición del juzgado el celular de Veppo y todos los papeles correpsonientes al vehículo, que Veppo había comprado el viernes, dos días antes.

Ferrari, letrado de la familia, confirmó que Veppo no estaba solo dentro del vehículo: iba con un amigo que no fue citado a declarar y que dependerá del juez si lo incluye en el caso. "El amigo quiso convencerlo, pero no entraba en razón. Está muy mal", indicó Ferrari quien descartó la posibilidad de imputar al otro joven. "El que manejaba era Veppo", afirmó, y ofreció las disculpas en nombre de la familia para los allegados de las víctimas.

Tras el incidente, ambos jóvenes se fueron a su casa. El auto fue hallado a poca distancia con golpes en el parabrisas, el capot, el guardabarros y la parrilla.

Qué pasó

Según relató, la noche del accidente Veppo y su amigo se habían reunido en su casa y salieron para llevar a la novia de Veppo hasta su casa. Ferrari es abogado de la familia y conoce a Veppo desde chico. "Cuando lo vi, estaba en estado de shock, todavía estaba conmocionado", describió.

"En el momento en el que se abre a su derecha se encontró con los agentes a los que no vio y no supo cómo manejar la situación y continuo. No todos tenemos las respuestas esperadas", señaló el letrado.

Eugenio Veppo, de 32 años, es periodista. Trabajó para la ya desaparecida productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur, la exproductora Endemol (actual Kuarzo), la señal de noticias C5N y la radio AM Radio 10. Su último trabajo en televisión fue en Mandarina, donde fue productor y cronista en El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani que se emite por El Trece.