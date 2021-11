Este miércoles por la tarde, el conductor del colectivo 24 de empresa Nuevo Sur, Fabricio Guerra (41), se presentó frente al juez por el choque trágico que hubo este domingo 30, en Mendoza y Calle 8, Pocito, que dejó como saldo la muerte de Marcelo Huerta (30) y su suegra, María Inés Colpa (65).

El fiscal Adrián Riveros había solicitado 45 días de prisión preventiva por el delito de homicidio culposo doblemente agravado, por el número de víctimas y por conducción imprudente (cruzó un semáforo en rojo).

Sin embargo, el abogado defensor Franco Montes se opuso al pedido del miembro del Ministerio Público y, luego de un cuarto intermedio, el juez Alberto Caballero decidió dejar en libertad al acusado.

El magistrado fijó el plazo de un año para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria y Fabricio Guerra permanecerá libre, con la condición de que se someta al proceso penal, que no obstaculice la investigación y que se presente cada cinco días ante la OMA de la oficina judicial, con el objetivo de confirmar que no hubo fugas. Además, no puede salir de San Juan sin previa autorización por el plazo de tres meses.

Este miércoles Guerra declaró pero no se refirió al fatal accidente de Pocito, sino que aclaró su domicilio. El chofer del colectivo tiene una causa abierta por un delito contra la integridad sexual que se tramita desde el 2019 en el Tercer Juzgado de Instrucción y, según fuentes judiciales, él presentó una eximición de prisión y la causa nunca se movió en el sistema viejo del Poder Judicial.