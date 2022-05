Este viernes, mediante un juicio del sistema de Flagrancia, un sujeto reinicidente recibió la pena de 6 años y 6 meses de prision efectiva tras intentar escapar de la policía con un arma, proyectiles y marihuana.

Según las fuentes, el hecho se produjo el último jueves. Exequiel Ruarte circulaba en una moto con una mujer por inmediaciones de Mendoza y Benavídez y, al ser alertados por la policía que quería entrevistarlos, ella detuvo la marcha en un carro panchero y el sujeto aprovechó para escapar rumbo al Barrio Costa Canal I.

En el camino, Ruarte arrojó una mochila que portaba, corrió aproximadamente 100 metros y luego fue interceptado en la vía pública sobre calle Rogelio Cerdera. Los efectivos que quedaron con la joven y la mochila descartada, revisaron su interior y encontraron un frasco con marihuana y un arma de fuego marca Bersa color marrón clara con 14 proyectiles en su cargador, entre otros elementos (monedero con dinero, documentación perteneciente a una menor de edad, cosméticos).

Luego, los uniformados le consultaron a Ruarte si posee credencial de legítimo usuario y autorización para portar el arma encontrada manifestando que no, que el arma no es de su propiedad, por lo que al no exhibir la documentación requerida quedó aprehendido.