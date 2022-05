El juicio contra Paolo Enrique Carbajal (21) por el crimen de su padre, el policía federal Miguel Ángel Carbajal (54), fue seguido de cerca por un grupo conformado casi todos los días por entre 5 y 10 personas que son familiares y vecinos de la víctima, con Myriam y Darío Carbajal -hermanos de Miguel Ángel- a la cabeza.

Mientras que, siempre sentada lejos de ellos, también presenció el debate una joven que era la única que apoyaba al imputado. Se trata de Natali Figueroa (29), jujeña al igual que Paolo, quien hoy, luego de que los jueces Javier Figuerola, Verónica Chicón y Ana Lía Larrea confirmaran la prisión perpetua, explotó en bronca y se animó a revelar -en exclusiva para DIARIO DE CUYO- supuestos maltratos, humillaciones y discriminaciones que sufría Paolo, ella y los otros hijos del federal asesinado.

Al fondo, el bando contrario a Paolo.

Para entender su relato primero hay que interiorizarse en los vínculos familiares. Natali es una hermana menor de Daniela, la mujer con quien el policía Miguel Ángel Carbajal se puso en pareja. Cuando eso ocurrió Paolo -fruto de una relación anterior de Daniela- tenía 3 años, por lo que prácticamente se crió con Miguel Ángel. Luego el federal y Daniela tuvieron dos hijos, que actualmnete tienen 14 y 2 años.

Natali es entonces tía de Paolo, pero se criaron en la misma casa y por eso por momentos ella se refiere a él como si fuese su hermano (le dice "mi niño") y a Daniela como si fuese su madre. Ellos son oriundos de La Quiaca, Jujuy.

HUMILLADOS

"Miguel nunca fue un padre presente. Mi niño sufrió muchas cosas, sobretodo bullying (le hacían burla porque era gordito), y quien batalló fue mi hermana (Daniela). Cuando alguno tenía algún problema la única que batallaba era mi hermana. Ella siempre trabajó, nunca fue una mantenida. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Somos cinco hermanos y todos estudiamos y somos profesionales, tenemos un título", contó Natali.

Luego explicó que Daniela conoció a Miguel Ángel cuando se graduó y se vinieron a vivir a San Juan, donde -según sus palabras- comenzó la pesadilla para ellos. "Paolo lo describió como un infierno, él nunca fue aceptado acá, ni por la madre de Miguel ni por el resto de la familia de él. Siempre a mi hermana (madre de Paolo) le hacían conflictos, nunca conversaban con ella, la rechazaban. Había una marcada discriminación y sólo por el hecho de que venimos de una madre boliviana, porque tenemos raíces bolivianas".

Natalí es psicóloga

Ayer, Myriam y Darío Carbajal -hermanos de Miguel Ángel- describieron al federal como "una persona tan buena, tan humilde, tan sencillo...". Y también dijeron que "mi hermano (a Paolo) siempre le dio todo, nunca lo maltrató, nada". Natali sale al cruce: "Ellos lo pintan como una maravilla y no es así".

Myriam y Darío Carbajal, hermanos de Miguel Ángel.

Después describió algunas situaciones donde padecieron actitudes detestables de Miguel Ángel.

"Cuando mi hermana se enferma de covid (en julio del año pasado), yo la llamo y le digo '¿mamá, quieres que vaya a ayudarte con el bebé?' Ella estaba lactando (el nene tiene ahora 2 años). Yo estaba trabajando pero pedí permiso y me vine".

Paolo también se enfermó de coronavirus y llegó a estar con dificultades para respirar, pero no llegó a ser internado. "El bebé lloraba todas las noches, no dormía nada porque no tenía a su madre. ¿Qué hizo Miguel? La más facil, agarraba y se iba a dormir a la casa de su madre. Había noches que nosotros no dormíamos, ¿y que hacía Miguel al otro día? Quería que lo atendiéramos, a mí me tenía como su sirvienta, le daba el té, le cocinaba. A veces se hacían las 12 y a mis niños les daba de comer porque tenían hambre y él llegaba después y se enojaba. No sabía ni cambiarle el pañal al bebé... a mí nadie me lo contó, yo estaba ahí. Nunca en mi vida me habían humillado tanto como lo hizo él.. me trataba como a una sirvienta", describió, entre lágrimas.

A posterior relató otro ejemplo: "Cuando Enrique (el que ahora tiene 14 años) le dijo lo que soñaba, que quería dibujar, que por su altura también quería jugar al básquet, él (Miguel) le dijo que esas eran estupideces... mi pobre niño hacía dibujos y cuando se los quería mostrar él (por Miguel) los agarraba, los hacía un bollito y los tiraba al tacho. ¿Cómo va a hacer eso? Un padre tiene que alentar a un hijo. Paolo a todo eso lo vivió, fue como un volcán que se fue llenando y en un momento erupcionó.

Bandos marcados. Detrás del imputado: a la izquierda Natali, a la derecha los familiares de la víctima.

Natali se quiebra y por momentos deja de hablar. También afirmó que al menos una vez Paolo fue golpeado por su padre. "Un día Miguel le dio al bebé una lata con clavos para que jugara. ¿Cómo le das eso a un bebé? Paolo le dijo que cómo le iba a dar una lata de clavos, el otro se enojó, le dijo 'a mí no me vas a decir cómo voy a educar a mis hijos' y le pegó en la cara. Yo esa vez me enojé mucho. Cuando repaso esto me doy cuenta que Paolo ha ido reuniendo, reuniendo y reuniendo hasta que explotó. Si realmente eres buen padre y quieres a tus hijos no los tratas de esa manera".

Por otro lado, relató que en una oportunidad demostró que era homofóbico. "Mi niño Enrique le preguntó qué pasaría si él fuese homosexual y se puso homofóbico, al punto de decir 'deja de ser mi hijo'.

Y contó que en una oportunidad maltrató a su abuela (suegra de Miguel) porque había cargado al bebé en un aguayo. "Muy agresivo, le dijo 'señora, usted no va a cargar a mi hijo'. Se avergonzaba de nosotros, no se acercaba a nosotros, era evidente que sentía vergüenza porque su mujer tenía raíces bolivianas".

INFIEL

Natali afirma que Paolo no le dijo a nadie que tenía pensado eliminar a su padre. Lo que sí supone es que uno de los tantos desencadenantes fue la actitud de Miguel Ángel luego de la muerte de su esposa, madre de Paolo, por covid. "La cremaron y no pasaron ni dos horas, llegamos a casa, nos sentamos a charlar, estábamos todos ahí, y Miguel dice 'me voy a hacer de otra esposa'. Yo no estaba en contra, él es libre y puede hacerlo, pero cómo lo va a decir cuando acababa de morir mi hermana. Ahora me doy cuenta de que él ya tenía otra mujer, en el juicio se dijo eso. Si eres buen padre, buen esposo... ¿tienes otra pareja? Si la quieres realmente, ¿cómo le haces eso? Yo ahí lo enfrenté.. él hablaba de mi hermana como si fuera la peor mujer del mundo... hablaba así de la madre de dos hijos suyos. Hablaba de mi hermana como si ella fuese una cualquiera, ese fue el dolor más grande para sus hijos, que la tratara como una cualquiera cuando ya estaba muerta y no podía defenderse".

Tras la muerte de la madre de Paolo, las cosas no cambiaron. Natali dijo que le tuvieron que suplicar para que aceptara llevar las cenizas a la provincia de donde es oriunda, para ubicarlas junto a los restos de su padre. El federal supuestamente aceptó a cambio de que ella criara "como sirvienta" a sus dos hijos menores.

En ese lapso en el que estuvieron en el Norte (en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, donde tienen su casa allá) hubo otro episodio violento. "Miguel quiso agredirnos a mí y a mi madre, por una máquina de coser. Mi madre la quería para coser algunas cosas pero él se quería llevar todo y le empezó a faltar el respeto, a levantarle la voz. Yo le dije que no había necesidad y se me vino, quiso agredirme. Realmente no se podía llevar una relación bien con él, menos luego de la muerte de mi madre (hermana)".

UN NIÑO EXCELENTE

Paolo -según Natali- es un muchacho "excelente". "Es un niño brillante. Desde que entró a la escuela todas sus calificaciones fueron excelentes, todos los años ha salido mejor alumno, desde que entró hasta que salió de la escuela. Luego quiso entrar a la Policía pero lastimosamente no pudo, por su tamaño no lo dejaron ingresar. Después vino a San Juan y empezó a estudiar Arquitectura".

Según la joven, ahora Paolo tiene ganas de estudiar en el Servicio Penitenciario. "A mi madre le prometió que le iba a dar un título y lo va a hacer".

"Siempre le digo que mantenga la calma"

"Él sabe que cometió un error y dice que se va a hacer responsable. Yo cuando me enteré no lo podía creer, es un niño tan tranquilo, un niño modelo, un niño educado, respetuoso.. así nos crió mi madre, con valores. Nunca tuvimos un conflicto".

EL HECHO

En la madrugada del 14 de noviembre del año pasado Paolo ingresó a la casa de su padre, en la Villa Huarpe de Pocito, sin ejercer violencia porque tenía un juego de llaves. Luego caminó de manera sigilosa hasta la habitación del hombre y lo acuchilló mientras dormía, causándole la muerte en el lugar con una navaja tipo sevillana.

Según Fiscalía, Paolo ideó un plan para eliminar a su padre, pues viajó de Salta días antes del crimen, se alojó en diferentes hoteles para despistar y cuando llevó a cabo el ataque se colocó guantes.

Para el fiscal Grassi se configuró el agravante de la alevosía porque el joven atacó a cuchillazos a su padre mientras dormía, es decir, en estado de indefensión. Y también el agravante del vínculo, pese a que la víctima no era padre biológico del joven.

Por decisión dividida, los jueces lo declararon culpable del delito de homicidio doblemente agravado y lo condenaron a prisión perpetua. El defensor César Jofré intentaba que lo castigaran por un homicidio simple, pero no tuvo éxito.