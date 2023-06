Fue el audio de una niña relatando que su maestra de la salita naranja la tocaba en el baño de la escuela lo que desató el escándalo. Es que, tras eso, muchos padres hablaron con los pequeños y contaron situaciones similares que habrían sucedido en el interior de la ENI 76 de Pocito. Varios padres denunciaron lo sucedido y ya intervino la Justicia y el ministerio de Educación.

De acuerdo al testimonio de los padres, el fin de semana una chiquita le contó a su mamá que su seño la tocaba y quitaba la ropa. Muchos nenes, todos entre 4 y 5 años, relataron situaciones similares. “Mi hija lloraba mucho cuando venía al jardín, no me quería contar nada hasta que me dijo que le metía el dedo en la boca y la tocaba por encima de la ropa”, dijo en Radio Sarmiento Sonia, una mamá.

Hoy los padres se dieron cita en el establecimiento y fueron recibidos por la directora y equipos técnicos del ministerio de Educación. Una funcionaria afirmó en, Radio Sarmiento, que la mujer no seguirá al frente del curso (ni de otro en otra escuela) hasta que la investigación judicial determine si existió o no abuso.

Al menos 4 padres ya realizaron la denuncia, pero no se descarta que sean más quienes se presenten a denunciar a la docente.