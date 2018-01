Silencio. En la fábrica no quisieron hablar sobre el robo. Lo único que dijeron fue que entraron por la parte trasera del predio.

Unos delincuentes entraron al predio de la fábrica Soberano Indumentarias en la zona de Santa Lucía y, al mejor estilo boquetero, abrieron un hueco en el techo para entrar a robar. Fuentes policiales revelaron que se llevaron más de 20.000 pesos en prendas de vestir, 7 computadoras y herramientas, todo esto a pesar de que supuestamente hay un sereno dentro de la planta textil.



El robo fue descubierto ayer en la mañana en esa fábrica de prendas situada en la esquina de las calles Tomás Edison y Chacabuco y el que hizo la denuncia fue un encargado de nombre Oscar Colque, confirmaron en la Policía, que hasta anoche no tenía pistas de posibles sospechosos.



En la empresa no quisieron hacer declaraciones, pero fuentes policiales explicaron que el robo ocurrió en horas de la madrugada. Al parecer, los ladrones cruzaron por los techos de las viviendas vecinas que dan a la parte trasera y accedieron a la parte superior de uno de los galpones, donde abrieron un boquete en las chapas. Por ahí descendieron a ese sector e ingresaron a las oficinas, sin que el sereno notara los movimientos, explicó un investigador. Lo que se denunció en principio fue el faltante de numerosas prendas de vestir, por un valor de más de 20.000 pesos. También se llevaron siete computadoras y máquinas, dijeron en la Policía, aunque no dieron más detalles.