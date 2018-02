Captados por la cámara. Esta es una de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del taller mecánico. Se ve el momento en que los dos sujetos van tirando al tráiler para engancharlo a una camioneta.

Ni las cámaras de seguridad evitaron que dos sujetos sustrajeran un remolque de 6 metros de largo y se lo llevaran tirando de una camioneta de la puerta de un taller mecánico de Pocito. Los delincuentes se tomaron todo su tiempo y dos cámaras de seguridad del local captaron la escena, aun así la Policía todavía no logra dar con el tráiler y tampoco con los ladrones ni el vehículo que utilizaron.



El robo fue perpetrado el sábado a la madrugada en la puerta de ese taller de máquinas viales de calle Mendoza al 285 Sur, frente a Villa Nacusi, Pocito. Héctor Márquez, uno de los dueños, contó que el rodado sustraído es un tráiler fabricado especialmente para transportar autoelevadores que mide 6 metros de largo por 2,5 metros de ancho, pesa 1.000 kilos y cuyo precio en el mercado estaba valuado en 100.000 pesos.



El remolque estaba dentro del taller, pero por falta de espacio los Márquez lo sacaron a la pequeña playa de estacionamiento que poseen en la entrada del galpón. No se preocuparon porque otras veces lo dejaron ahí y jamás pensaron que podían robárselo, además existen dos cámaras de seguridad en ese sector.



Los ladrones aparentemente planearon el golpe. Y es que actuaron en la hora en que los Márquez no estaban (viven en el mismo predio) y cuando caía una persistente lluvia. Las cámaras registraron que los sujetos llegaron a la 1.21 del sábado y fueron directo a sacar los tacos que trababan las ruedas del remolque. Después lo llevaron tirando hasta el cordón, lo engancharon a la parte trasera de una camioneta Ford Ranger doble cabina (sería modelo 2008) y escaparon sin problemas en dirección al Sur por la misma calle Mendoza, pese a que a una cuadra de allí funciona la Unidad Policial Pocito Norte y hay cámaras de seguridad en los alrededores.