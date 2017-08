El escándalo del robo de instrumental quirúrgico en el Hospital Rawson sigue dando qué hablar. Tras la detención del médico cirujano Diego Basualdo y de la instrumentista Patricia Quevedo, esta mañana el ministro de Salud de la provincia se refirió al caso.

En rueda de prensa, Castor Sánchez aseguró que los acusados son "muy buenos profesionales" y que no tiene "nada que decir de ellos hasta que la justicia no se expida". "Estamos sorprendidos", agregó.

"Me he enterado por los medios es que hay material que pertenece al Hospital Rawson que se lo ha encontrado en un sanatorio privado. Nosotros no lo habíamos detectado", aseguró el ministro.

"Las cámaras de seguridad en el hospital siempre sirven de prueba. Yo no tengo eso en mis manos. Tenemos en la mira reforzar la seguridad, aumentando el número de cámaras.Las autoridades del Rawson han procedido de una manera impecable y han actuado en el proceso de investigación como corresponde. Tengo que felicitarlos por su buen accionar", señaló Sánchez.

Para los pesquisas, Basualdo aparece más complicado pues ya en el primer allanamiento realizado el sábado en la clínica Santa Clara habían encontrado pinzas, tijeras y otros elementos para operar del Rawson en un recipiente con sus pertenencias, dijeron fuentes de la investigación.

Al momento de la detención, los implicados se encontraban operando.